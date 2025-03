HMD Amped Buds to nie są zwykłe słuchawki. Zabierz je w teren, a potem sobie podziękujesz

Najbardziej innowacyjną cechą HMD Amped Buds jest wspomniane etui ładujące o masie zaledwie 80 gramów, które posiada wbudowany akumulator o pojemności 1600 mAh z funkcją reverse charging. Poza uzupełnianiem energii słuchawek, umożliwia też ładowanie smartfona i to zarówno bezprzewodowo (Qi2), jak i za pomocą standardowego złącza USB-C. Etui ładujące HMD Amped Buds zapewnia łącznie do 95 godzin odtwarzania dla samych słuchawek, a te dają nam przyzwoite osiem godzin z wyłączonym ANC. Zestaw zapewnia też podstawową ochronę przed wodą i pyłem (IP54 dla słuchawek, IPX4 dla etui). Do każdej ze słuchawek nie zapomniano dorzucić potrójnych mikrofonów dla rozmów telefonicznych.

Słuchawki HMD Amped Buds są kompatybilne z funkcją Find My Device dla telefonów z systemem Android, więc w razie zagubienia łatwiej będzie je znaleźć. Można je podłączyć do dwóch urządzeń jednocześnie, a więc słuchanie muzyki z laptopa i odbieranie połączeń na telefonie do zrealizowania. Mnie osobiście najbardziej przekonuje wspomniana funkcja ładowania telefonu, szczególnie w terenie bez dostępu do źródeł zasilania. Kiedy nie korzystam ze słuchawek ich etui uzupełnia baterię smartfonu i to określiłbym mianem przemyślanego rozwiązania. Gdyby tylko cena była jeszcze na akceptowalnym poziomie. HMD Amped Buds mają trafić w bliżej nieokreślonej przyszłości do sprzedaży na terenie Wielkiej Brytanii, gdzie zostały wycenione na 180 funtów (mniej więcej 200 euro).

HMD Global nadal produkuje i sprzedaje telefony Nokia w segmencie klasycznym, takie jak Nokia 3310, Nokia 110 4G czy Nokia 106 4G. Te urządzenia są skierowane do osób szukających prostych, niezawodnych telefonów z podstawowymi funkcjami, często z nowoczesnymi dodatkami, jak obsługa 4G czy aplikacje w chmurze (np. YouTube Shorts na wybranych modelach). Co ciekawe, firma rozpoczęła produkcję urządzeń w Europie, m.in. na Węgrzech, gdzie wytwarzany jest np. model Nokia XR21 5G w edycji “Made in Hungary”. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na lokalnie produkowane urządzenia, szczególnie w segmencie biznesowym, z naciskiem na bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój.