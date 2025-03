Brazylia buduje HyperPort – transport towarów szybki jak samolot

Brazylia stoi u progu rewolucji w transporcie towarowym. Firma Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT) zaprezentowała wyniki pierwszego studium wykonalności HyperPort – systemu, który ma przenieść transport kontenerowy na zupełnie nowy poziom. Dzięki niemu standardowe 12-metrowe kontenery będą przemieszczane w specjalnych kapsułach z prędkością nawet 595 km/h w niemal próżniowym tunelu. To rozwiązanie, które może skrócić czas transportu towarów z godzin, a nawet dni, do zaledwie 20-30 minut, osiągając prędkość porównywalną do transportu lotniczego.

Transport towarów z Santos do São Paulo w 20 minut? Z HyperPort będzie to możliwe

Studium wykonalności, przeprowadzone we współpracy z Laboratorium Transportu Uniwersytetu Federalnego Santa Catarina (LabTrans) oraz brazylijską firmą logistyczną EGA Group, skupiło się na analizie trasy o długości 549 km, biegnącej od portu w Santos przez São Paulo aż do São José do Rio Preto.

Czytaj też: Pociągiem z prędkością 1000 km/h? Chiński hyperloop właśnie zaliczył ważny test

Zgodnie z przewidywaniami, każdego dnia do systemu będzie mogło wejść aż 5600 kapsuł transportujących towary. Wstępne analizy wykazują, że dzienne operacje mogą zastąpić nawet 4000 ciężarówek, co znacznie zmniejszy zatory drogowe i emisję spalin.

Port w Santos, obsługujący ponad 5 milionów TEU (jednostek ekwiwalentnych 12-metrowych kontenerów) rocznie, już teraz zmaga się z przeciążeniem logistycznym. Każdego dnia do portu wjeżdża od 3000 do 15 000 ciężarówek, a przejazd 97-kilometrowego odcinka do São Paulo może zająć nawet dwie godziny. Wprowadzenie systemu HyperPort pozwoliłoby ten czas skrócić do 20 minut.

HyperPort pozwoli na usprawnienie systemu towarowego Brazylii

Realizacja projektu wymaga jednak ogromnych nakładów finansowych. Koszt budowy oraz infrastruktury dla pierwszego odcinka (169 km) między Santos a Campinas oszacowano na 9,6 miliarda dolarów. Dodatkowe 1,6 miliarda dolarów będzie przeznaczone na koszty operacyjne obejmujące utrzymanie, energię i zatrudnienie. Jednak przychody z samego tego odcinka szacowane są na bagatela 17,1 miliarda dolarów.

W przypadku realizacji całej 549-kilometrowej trasy z Santos do São José do Rio Preto, całkowite koszty operacyjne wzrosną do 2,8 miliarda dolarów, a roczne przychody wyniosą około 535 milionów dolarów. To sprawia, że projekt jest atrakcyjny dla inwestorów – przy pełnym finansowaniu przez rząd, wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) osiągnie 62,7 proc. Eksperci podkreślają jednak, że najbardziej realnym modelem finansowania będzie partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), które pozwoliłoby na podział kosztów między sektor publiczny a prywatnych inwestorów.

Poza rewolucją logistyczną, HyperPort przynosi również ogromne korzyści środowiskowe. W ciągu 30 lat funkcjonowania systemu prognozuje się redukcję emisji CO 2 o 906 ton dziennie. Dodatkowo, zmniejszenie liczby ciężarówek na drogach pozwoli zredukować zużycie nawierzchni, zmniejszyć liczbę wypadków i poprawić jakość powietrza. HyperloopTT zakłada również dodatkowe oszczędności dla gospodarki, sięgające nawet 2 miliardów dolarów, wynikające z mniejszej liczby wypadków, redukcji zanieczyszczeń i mniejszych kosztów utrzymania infrastruktury drogowej.

Zakończenie studium wykonalności oznacza, że HyperloopTT przechodzi do kolejnego etapu – szczegółowego Studium Wykonalności Technicznej, Ekonomicznej i Środowiskowej (EVTEA). To właśnie ten dokument będzie kluczowy dla podjęcia decyzji o budowie systemu. Nadchodzi czas negocjacji dotyczących modelu finansowania i zatwierdzenia projektu przez rząd brazylijski. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, HyperPort może stać się pierwszym na świecie systemem ultraszybkiego transportu kontenerowego, który zrewolucjonizuje globalną logistykę.