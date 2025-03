Indie w szoku i świat w sumie też, czyli jak to Tejas wystrzelił Astrę

Dla Indii niebo zaczyna zrzucać granice. Indyjskie dzieła wojenna coraz skuteczniejsze

W ramach przełomowego momentu dla indyjskich zdolności obronnych agencja Aeronautical Development Agency pomyślnie przeprowadziła testowe odpalenie rodzimego pocisku Astra Beyond Visual Range Air-to-Air Missile (BVRAAM) z prototypu lekkiego myśliwca LCA Tejas AF Mk1. Test miał miejsce 12 marca 2025 roku u wybrzeży Chandipur w stanie Odisha, a podczas niego pocisk Astra bezpośrednio trafił w powietrzny cel. Wszystkie jego podzespoły działały zgodnie z założeniami, spełniając wymagania misji, co stanowi samo w sobie istotny kamień milowy na drodze do pełnego wprowadzenia wersji LCA AF Mk1A do służby.

Czytaj też: Chiny zaskoczone. Powietrzny pojedynek, którego wyniku nikt się nie spodziewał

Pocisk Astra opracowany przez Defence Research and Development Organisation (DRDO) został zaprojektowany do zwalczania wysoce manewrowych, ponaddźwiękowych celów powietrznych. Występuje w kilku wariantach, które są dostosowane dostosowanych do różnych wymagań operacyjnych, a w tym aktualnie służący Astra Mk-1 o zasięgu ponad 110 km i prędkości maksymalnej Mach 4,5 oraz dwie wersje w fazie rozwoju, bo zarówno Astra Mk-2 o zasięgu do 160 km z zaawansowanym napędem i naprowadzaniem, jak i Astra Mk-3 z silnikiem strumieniowym, który ma konkurować z pociskami AIM-260 i Meteor.

Czytaj też: Stworzyli najpotężniejsze wojskowe myśliwce świata. Teraz pokazali coś nowego

Do tej pory pocisk Astra został zintegrowany z różnymi indyjskimi platformami myśliwskimi, zwiększając ich zdolności bojowe, a w tym Su-30MKI, Mig-29 oraz właśnie Tejasem LCA AF Mk1, a więc myśliwcem opracowanym właśnie przez Indie. Dlatego właśnie pomyślna integracja i testy pocisku Astra z myśliwcem Tejas stanowią znaczący krok w kierunku uniezależnienia Indii od zagranicznych technologii obronnych. Rozwój tego systemu uzbrojenia nie tylko wzmacnia potencjał bojowy Sił Powietrznych Indii, ale również redukuje zależność od zagranicznych dostawców broni, wpisując się w indyjską strategię Aatmanirbhar Bharat (Samowystarczalne Indie).