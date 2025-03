Jedna z przydatnych funkcji AI nie pojawi się na smartfonach Galaxy S23

One UI 7 będzie największą aktualizacją dla urządzeń Galaxy od lat

Nowa generacja nakładki Samsunga to nowy projekt interfejsu użytkownika i więcej opcji personalizacji. Oczywiście nie brakuje w niej również funkcji sztucznej inteligencji, a jedną z nich jest Audio eraser, z której korzystać mogą użytkownicy tegorocznych flagowców. Funkcja usuwania dźwięku (Audio eraser) w telefonach z serii Galaxy S25 wykorzystuje analizę sztucznej inteligencji do rozróżniania i kategoryzowania rodzajów dźwięków oraz usuwania szumów z filmów. Możesz wyeliminować rozpraszające hałasy, dostosowując głośność głosów, wiatru i innych dźwięków w Edytorze Wideo.

Południowokoreański gigant ogłosił, że Audio Eraser będzie dostępny w serii Galaxy S24, Galaxy S24 FE, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 i serii Galaxy Tab S10. Warto jednak zauważyć, że na liście nie ma serii Galaxy S23 ani serii Galaxy Tab S9, co raczej jasno wskazuje, że na tych urządzeniach z tej funkcjonalności nie skorzystamy, a szkoda. To bardzo przydatne narzędzie, zwłaszcza dla kogoś, kto nagrywa vlogi i filmy na telefonie, bo w ten sposób bez dodatkowych programów usuniemy szumy i przeszkadzające dźwięki.

W tym wypadku seria Galaxy S23 już z tego nie skorzysta i chociaż te modele wciąż mają odpowiednie zaplecze sprzętowe, żeby obsługiwać tę funkcję, Samsung zapewne chce utrzymać niektóre opcje dla nowszych i droższych modeli, dając użytkownikom jakiś powód na wymianę sprzętu. Na szczęście Samsung potwierdził, że inne narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, takie jak Drawing Assist i Writing Assist, będą dostępne we wszystkich modelach Galaxy S23, w tym S23 FE i serii Tab S9.

Jak już wspomniałam, firma w końcu uchyliła rąbka tajemnicy w związku z harmonogramem wydania aktualizacji One UI 7. Wcześniej zdradziła, że ta ruszy w kwietniu, ale bez podania konkretów. Teraz natomiast wiadomo, że udostępnianie stabilnej wersji rozpocznie się 7 kwietnia, najpierw dla serii Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6. Potem przyjdzie kolej na starsze urządzenia. W kolejnych tygodniach aktualizacja zostanie rozszerzona właśnie na serię Galaxy S23 (w tym S23 FE), Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, serię Galaxy Tab S10 oraz serię Galaxy Tab S9. Musimy więc uzbroić się w cierpliwość, choć to nieco trudne, biorąc pod uwagę, jak późno w tym roku Samsung bierze się za uaktualnianie swoich urządzeń, bo pamiętajmy, że chodzi nie tylko o One UI 7, ale też Androida 15.