Konkurent Steam Decka od Lenovo z imponującą specyfikacją i atrakcyjną ceną

Jest on już dostępny w przedsprzedaży w Best Buy

Jak widzicie po nagłówku, niestety aktualnie jest dostępny tylko w przedsprzedaży w zagranicznym sklepie Best Buy, sprawdzałem nasze sklepy, ale jedynie pokazywały mi się jeszcze poprzednie modele, co nie oznacza, że niedługo się to nie zmieni.

W ofercie są dwa modele. Podstawowy model oferuje 16 GB pamięci RAM, dysk o pojemności 512 GB i procesor AMD Ryzen Z2 Go. Bardziej zaawansowana wersja jest wyposażona w 32 GB RAM, 1 TB pamięci masowej i starszy, ale wydajniejszy układ Ryzen Z1 Extreme. Oba modele posiadają moduły Wi-Fi oraz Bluetooth, a także 8-calowy ekran o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli, który oferuje zmienne odświeżanie od 48 do 120 Hz. Według informacji ze strony sprzedawcy, premiera ma nastąpić 25 maja, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Mam nadzieję, że w Polsce urządzenie pojawi się chwilę później. Ceny to 550 dolarów za podstawowy model i 750 dolarów za wersję droższą, czyli odpowiednio około 2133 złote i 2908 złotych. Wiem, że ceny wyglądają atrakcyjnie, ale należy doliczyć do nich podatek.

Po wyglądzie modeli widać, że ten pozbywa się kanciastego korpusu i wymiennych kontrolerów w stylu Switch z oryginalnego Legion Go Handheld, ale zachowuje wiele innych funkcji.