W centrum Drogi Mlecznej szaleją kosmiczne tornada. Astronomowie nigdy wcześniej ich nie widzieli

Dzięki szczegółowym obserwacjom tych struktur astronomowie mogą teraz nie tylko podziwiać ich walory wizualne, ale przede wszystkim zrozumieć ich rolę w rozprowadzaniu cząstek organicznych w galaktykach. Może się okazać, iż takie tornada przyczyniły się do utworzenia w Drodze Mlecznej warunków sprzyjających rozwojowi życia.

Cele obserwacji prowadzonych z wykorzystaniem interferometru radiowego znajdują się w pobliżu supermasywnej czarnej dziury zlokalizowanej w sercu Drogi Mlecznej. I choć o ich obecności świat nauki wiedział już wcześniej, to dopiero teraz udało się je dostrzec z wyjątkowo wysoką szczegółowością. Autorzy tych przełomowych badań piszą o nich na łamach Astronomy & Astrophysics.

W centrum Drogi Mlecznej rzecz jasna sporo się dzieje, a jednym z owoców tamtejszej aktywności są liczne obłoki złożone z pyłu i gazu. Członkowie zespołu badawczego odpowiedzialnego za najnowsze ustalenia na ten temat chcieli zrozumieć, jakie mechanizmy odpowiadają za ruch rzeczonych chmur. Kluczową rolę w ich kosmicznym śledztwie odegrał interferometr radiowy ALMA.

Kosmiczne tornada wykryte przez astronomów w centrum Drogi Mlecznej mogą być odpowiedzialne za rozprowadzanie związków organicznych w naszej galaktyce

To właśnie jego instrumenty pozwoliły na śledzenie związków pokroju tlenku krzemu skrywających informacje między innymi na temat włókien powstających na skutek rozchodzenia się fal uderzeniowych. I to właśnie wspomniane włókna wzbudziły największy szok wśród astronomów. Wydają się one poruszać szybko i w kierunku przeciwnym do otaczających je struktur, czego naukowcy nigdy wcześniej nie widzieli.

Porównują je do kosmicznych tornad, tworzonych przez szybko przemieszczające się strumienie gazu, które przy okazji rozrzucają po okolicy cenne związki. Poza sygnaturami tlenku krzemu badacze natknęli się na poszlaki wskazujące na obecność metanolu, cyjanku metylu czy cyjanoacetylenu. Autorzy dotychczasowych doniesień nie zamierzają się zatrzymywać i mają w planach dalsze obserwacje, które powinny ujawnić, jak powszechne są takie włókna w centrum naszej galaktyki i jak dokładnie napędzają tamtejszą dynamikę.