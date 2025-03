Microsoft 365 zaliczył awarię. Ale już wszystko gra

Nietrudno się domyślić, że brak dostępu do Outlooka czy innych narzędzi pakietu był dla firm oraz organizacji bardzo uciążliwy. Ba, w wielu przypadkach nie można było się do niego nawet zalogować. Szczyt miał miejsce o drugiej w nocy czasu polskiego, ale obecnie już wszystko działa normalnie.

Co się stało z Microsoft 365?

Winowacją zamieszania jest błąd krytyczny, który otrzymał numer EX1036356 w Centrum administracyjnym usługi Microsoft 365. Miał on wpływ na każdego użytkownika próbującego uzyskać dostęp do Outlook w sieci. Szybko udało się zidentyfikować część kodu powodującą błąd, a do czasu naprawy użytkownicy widzieli komunikat “Wystąpił problem”.

Na tym nie koniec – Microsoft bada również odrębny incydent (EX1035922), spowodowany błędem kodu w ostatniej aktualizacji, który uniemożliwia niektórym użytkownikom usługi Exchange Online wyszukiwanie za pomocą aplikacji Outlook w sieci Web lub nowego klienta Outlook. Dotknięci nim użytkownicy mogą zobaczyć następujący komunikat o błędzie “Nie znaleźliśmy niczego, spróbuj innego słowa kluczowego” podczas wyszukiwania w Exchange Online. Można jednak uzyskać właściwe wyniki, używając filtra w swoich kryteriach wyszukiwania oprócz zapytania ciągu znaków.

Obecnie awaria Microsoft 365 jest już zlikwidowana, a żeby przywrócić właściwe działanie usługi, wystarczyła prosta czynność – cofnięcie przez Microsoft aktualizacji kodu, który został wprowadzony niedawno. Wychodzi zatem na to, że przyczyna problemu leżała po stronie producenta. To oczywiście minus. Na plus należy jednak policzyć to, że awaria została sprawnie i szybko załatana.

Jeśli korzystasz z Microsoft 365, wszystko powinno już działać normalnie.