Microsoft 365 zwiększy wydajność aplikacji pakietu Office. Word, Outlook i Excel będą szybsze

Pół roku temu, we wrześniu 2024 roku, Microsoft udostępnił przewodnik, który miał pomóc użytkownikom poprawić wydajność uruchamiania w systemie Windows. Zasadniczo polegało to na tym, że można włączyć lub wyłączyć uruchamianie aplikacji wraz z Windowsem, więc było to mało odkrywcze. Teraz stara się ugryźć temat z innej strony.

Microsoft 365 na sterydach

Startup Boost to funkcja, która zostanie początkowo wdrożona w programie Word, a następnie w innych aplikacjach pakietu Office, takich jak Outlook, Excel, PowerPoint i inne. Microsoft poinformował o tym na portalu centrum administracyjnego Microsoft 365. Wyjaśnił od razu, jak będzie to działać. Możemy przeczytać:

“Wprowadzamy nowe zadanie Startup Boost z instalatora pakietu Microsoft Office, aby zoptymalizować wydajność i czas ładowania środowisk w aplikacjach pakietu Office. Po wykonaniu zadania przez system aplikacja pozostaje w stanie wstrzymania, dopóki aplikacja nie zostanie uruchomiona i sekwencja nie zostanie wznowiona lub system nie usunie aplikacji z pamięci, aby odzyskać zasoby. System może wykonać to zadanie dla aplikacji po ponownym uruchomieniu urządzenia i okresowo, jeśli pozwalają na to warunki systemu.”

Wdrażanie rozpocznie się w połowie maja 2025 roku i ma zakończyć pod koniec tego samego miesiąca. Nowe zadania będą publicznie widoczne w Harmonogramie zadań systemu Windows jako Office Startup Boost i Office Startup Boost Logon. Jak wspomniałem, początkowo wdrożenie obejmie aplikację Microsoft Word, a obsługa dodatkowych aplikacji zostanie dodana w przyszłych aktualizacjach.

Startup Boost będzie można wyłączyć tak, jak każde inne zaplanowane zadanie. Należy pamiętać, że Office Installer automatycznie utworzy ponownie wszystkie zaplanowane zadania, gdy zastosuje aktualizację, więc użytkownicy, którzy wyłączą to zadanie, będą musieli wyłączyć je ponownie po aktualizacji pakietu Office.

Uwaga – Microsoft podaje, że funkcja ta będzie działać tylko w systemach z 8 GB pamięci lub większą i 5 GB lub większą przestrzenią dyskową. Wygląda więc na to, że jest to jakaś forma buforowania, która pomoże szybko załadować te zadania.