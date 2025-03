Microsoft naprawia błąd – Copilot zostaje w systemach Windows

Problemy z Copilotem pojawiły się po ostatnim Patch Tuesday. Łatki KB5053606, KB5053596, KB5053602 i inne automatycznie go odinstalowywały. Było to o tyle dziwne, że jest to jeden ze sztandarowych produktów Microsoftu, który producent wręcz wciska gdzie tylko się da. Ale już naprawia swój błąd.

Copilot wraca. Na dobre?

Microsoftowi uważa, że Copilot może pomóc użytkownikom i organizacjom wykonywać wiele zadań, nawet jeśli chodzi o gry. Jednakże sami zainteresowani byli dalecy od zachwytu, toteż wiele osób żartowało, że aktualizacja usuwająca Copilota z systemu to jedna z najlepszych rzeczy, jakie zrobił Microsoft od wielu lat. Co będzie dla nich smutne – asystent powraca. Aczkolwiek ucieszą się osoby, które regularnie korzystają z Copilota w swojej codziennej pracy.

Microsoft napisał na swojej stronie: “Jesteśmy świadomi problemu z aplikacją Microsoft Copilot, który ma wpływ na niektóre urządzenia. Aplikacja została przypadkowo odinstalowana i odpięta od paska zadań. Ten problem został rozwiązany, a dotknięte nim urządzenia są przywracane do pierwotnego stanu. Możesz również ponownie zainstalować aplikację ze sklepu Microsoft Store i przypiąć ją do paska zadań”.

Jeśli ciekawi Cię, co sprawiło, że Copilot nagle znikł z “okienek”, niestety – Microsoft tego nie ujawnił. Dlatego też nie wiemy, w jaki sposób naprawił ten błąd. Ale jedno trzeba przyznać – naprawił go błyskawicznie. Zajęło to zaledwie trzy dni. Szkoda tylko, że inne dostrzegana przez użytkowników błędy nie są likwidowane w tak krótkim czasie.