Ostatni Patch Tuesday nie polubił się z… Copilotem.

W zeszłym tygodniu firma Microsoft wydała aktualizacje Patch Tuesday na marzec 2025 r. W systemie Windows 10 zostały one dostarczone za pośrednictwem KB5053606/KB5053596/KB5053594/KB5053618, a w systemie Windows 11 za pośrednictwem KB5053598 i KB5053602. W każdym przypadku co prawda coś zostało naprawione, ale jednocześnie pojawiły się nowe problemy.

Copilot wylatuje po aktualizacji

Już od samego początku wszystko wskazywało na to, że ten Patch Tuesday przejdzie do historii jako jeden z najgorszych, ponieważ użytkownicy mieli problemy już z samą jego instalacją. A komu się udało, mógł doświadczyć wielu problemów – wymieniam je w osobnym tekście. Teraz do listy znanych dochodzi kolejny. Microsoft twierdzi, że aplikacja Copilot automatycznie odinstalowuje się i odpina od paska zadań.

Oczywiście jeśli ktoś nie używa cyfrowego asystenta, nie ma z tym problemu. Jak podaje producent, wyrzucenie Copilota nie dotyczy pakietu Microsoft 365. Jeśli natomiast ktoś korzysta z Copilota, a po wdrożeniu łatek nie ma do niego dostępu, w takiej sytuacji może po prostu pobrać go z Microsoft Store i zainstalować.

Problem ze znikającym Copilotem dotyczy zarówno systemu Windows 11, jak i wcześniejszego Windows 10. A co ciekawe, gdy przegląda się różne fora, można zauważyć, że wielu użytkowników brak Copilota cieszy. Niektórzy nawet podają, że samodzielnie próbowali go usunąć – ale bez skutku. Wygląda zatem na to, że Microsoft wykonał działanie, na które wszyscy czekali. A że przypadkowo… No cóż. Widać tak miało być.