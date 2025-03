Edge 134 z licznymi usprawnieniami. Przeglądarka oferuje nowe możliwości

Najnowsza aktualizacja funkcji wprowadza kilka ulepszeń i zmian, takich jak usprawnione zarządzanie linkami Teams na macOS, szybsza sekcja Ustawienia dzięki WebUI2 i inne. Istnieją również nowe zasady dla niedawno uruchomionego Scareware Blocker, pojawiają się zmiany dla użytkowników Entra ID i wiele więcej.

Microsoft Edge 134 – nowości i usprawnienia

Zacznę od funkcji, które Microsoft wycofuje w edycji Edge 134. Zostaje usunięta opcja “Dodaj konto” w menu Profil dla użytkowników Entra ID. Opcja dodania połączonego konta osobistego bezpośrednio z Edge nie jest już dostępna w menu profilu, podobnie jak polityka LinkedAccountEnabled. Na tym nie koniec zmian dla firm – zasady AddressBarMicrosoftSearchInBingProviderEnabled, używane do konfigurowania wyników Microsoft Search w usłudze Bing (na pasku adresu Edge), zostaną wycofane i staną się przestarzałe (niefunkcjonalne) w przyszłej wersji przeglądarki Microsoft Edge. Nową zasadą, która ją zastąpi, jest AddressBarWorkSearchResultsEnabled, która jest dostępna już w aktualnej wersji.

Teraz czas na ulepszenia. Edge na macOS teraz bezproblemowo otwiera linki w Teams. Gdy Microsoft Edge jest skonfigurowany jako przeglądarka do otwierania linków internetowych w Teams, linki w czacie Teams będą otwierane za pośrednictwem Edge, a Edge uruchamia się w profilu zgodnym z uwierzytelnionym profilem, użytkownicy mogą korzystać z bezproblemowego przeglądania, które integruje ich tożsamość i dane użytkownika w aplikacjach Microsoft. Administratorzy mogą kontrolować dostępność tej funkcji za pomocą zasady “Wybierz, która przeglądarka otwiera linki internetowe” w Microsoft 365.

Zmieniają się też zasady blokowania scareware. Pojawia się ochrona zasilana przez sztuczną inteligencję – jest obecnie dostępna w wersji zapoznawczej, a administratorzy mogą kontrolować dostępność tej funkcji za pomocą zasad ScarewareBlockerProtectionEnabled. Same ustawienia przeglądarki migrują do WebUI2, co ma zwiększyć responsywność strony i wprowadzić serię drobnych ulepszeń wizualnych i treści, aby poprawić ogólną użyteczność i użyteczność. Obejmuje to optymalizację pod kątem nazewnictwa poszczególnych ustawień, uproszczenie liczby stron i reorganizację treści oraz utworzenie spójnego interfejsu użytkownika.

Microsoft Edge 134 obejmuje również wszystkie zmiany i aktualizacje, które Microsoft dodał do przeglądarek, gdy były dostępne do testowania w Dev Channel. Następna duża aktualizacja przeglądarki Microsoft Edge, czyli wersja 135, spodziewana jest się 3 kwietnia 2025 roku.