Microsoft Edge otrzymuje poprawkę. Co się zmienia w przeglądarce?

Microsoft Edge to wicelider rynku przeglądarek, który walczy o drugie miejsce na podium z Safari od Apple’a. Trzeba przyznać, że to jedna z najlepszych rzeczy, jakie wyszły od Microsoftu, a każda kolejna edycja dodaje sporo praktycznych funkcji. Co przynosi aktualizacja?

Jak zmienia się Edge?

Aktualizacja podnosi przeglądarkę do edycji 134.0.3124.83. Jak się jednak okazuje, obejmuje ona jedynie poprawki stref czasowych oraz zabezpieczeń. Zabezpieczenia te są powiązane ze zmianami wprowadzonymi w samym silniku przeglądarki, czyli Chromium. Zgłoszono, że załatane luki są wykorzystywane w środowisku naturalnym (jedna została oznaczona jako krytyczna), więc użytkownicy są proszeni o jak najszybszą aktualizację przeglądarek.

Luki te to:

CVE-2025-2476 (krytyczna) – użycie po zwolnieniu w Lens w przeglądarce Google Chrome w wersji wcześniejszej niż 134.0.6998.117 umożliwiało atakującemu potencjalne wykorzystanie uszkodzenia sterty za pośrednictwem odpowiednio spreparowanej strony HTML;

CVE-2025-29795 (ważna) – luka w zabezpieczeniach, umożliwiająca podniesienie uprawnień w aktualizacji przeglądarki Microsoft Edge. Nieprawidłowe rozwiązanie łącza przed dostępem do pliku („śledzenie łącza”) w przeglądarce Microsoft Edge (opartej na Chromium) umożliwia autoryzowanemu atakującemu lokalne podniesienie uprawnień;

CVE-2025-29806 – luka w zabezpieczeniach umożliwiająca zdalne wykonanie kodu w przeglądarce Microsoft Edge. Brak cwe dla tego problemu w przeglądarce Microsoft Edge (opartej na Chromium) umożliwia nieautoryzowanemu atakującemu wykonanie kodu przez sieć.

A co a propos stref czasowych? Tu zmiana jest ograniczona tylko dla użytkowników w strefie czasowej Ameryka/Asuncion. Microsoft wprowadził mechanizm, aby dostosować się do decyzji Paragwaju o trwałym pozostaniu w czasie letnim (DST/UTC-3).

Możesz zaktualizować Microsoft Edge do najnowszej wersji ręcznie, ale jeśli tego nie zrobisz – nic straconego. Powinna zaktualizować się samodzielnie w tle.