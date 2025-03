Microsoft testuje ciekawą nowość – narzędzie do zdalnego naprawiania awarii rozruchu

Narzędzie to jest częścią inicjatywy “Windows Resiliency”, która ma na celu zwiększenie stabilności systemu i skrócenie przestojów poprzez wprowadzenie zautomatyzowanych narzędzi i funkcji służących do wykrywania, diagnozowania i naprawiania krytycznych awarii w systemie Windows 11.

Windows 11 otrzyma ułatwienie

Jak wyjaśnia Microsoft: w przypadku awarii systemu, urządzenia mogą czasami utknąć w środowisku odzyskiwania Windowsa (Windows RE), co poważnie wpływa na wydajność pracy i często wymaga od zespołów IT poświęcenia dużej ilości czasu na rozwiązywanie problemów i przywracanie do działania uszkodzonych komputerów. Teraz ma być to inaczej – poprawki zostaną zautomatyzowane, co pozwoli szybko przywrócić działanie.

W piątek firma Microsoft udostępniła narzędzie Quick Machine Recovery w kanale beta dla uczestnikow programu Windows Insider. Jeśli ta opcja jest włączona i nowy sterownik lub zmiana konfiguracji uniemożliwiają prawidłowe uruchomienie systemu Windows 11, system operacyjny uruchomi się w środowisku odzyskiwania systemu Windows i automatycznie odpali narzędzie Quick Machine Recovery Tool. To narzędzie połączy się z Iinternetem przez Ethernet lub Wi-Fi i wyśle dane o awarii do serwerów Microsoft. Na podstawie analizy tych danych Microsoft może zdalnie zastosować poprawki, takie jak usuwanie problematycznych sterowników lub aktualizacji i zmiana ustawień konfiguracji.

Jedną z przyczyn stworzenia nowego narzędzia była wadliwa aktualizacja CrowdStrike, która w lipcu 2024 roku spowodowała, że miliony urządzeń z systemem Windows na całym świecie nagle zawiesiły się, wyświetliły niebieski ekran śmierci (BSOD) i zaczęły się powtarzać. Aby usunąć wadliwą aktualizację , administratorzy systemu Windows byli zmuszeni uruchomić system w “Środowisku odzyskiwania systemu Windows” lub w trybie awaryjnym i ręcznie usunąć sterownik, tak aby ich urządzenia z systemem Windows mogły uruchomić się normalnie.

Dzięki narzędziu Quick Machine Recovery firma Microsoft mogłaby w takiej sytuacji udostępnić poprawkę, która usuwałaby sterownik i przywracała komputery do działania znacznie łatwiej i szybciej. Microsoft podaje, że ta funkcja zostanie domyślnie włączona w systemie Windows 11 Home. Firmy będą mogły dostosować sposób działania narzędzia w systemie Windows 11 Pro i Enterprise za pośrednictwem RemoteRemedation CSP lub bezpośrednio na urządzeniu za pośrednictwem reagentc.exe.

Firma Microsoft wyda w ciągu kilku dni pakiet testowy, który umożliwi uczestnikom programu Insider przetestowanie funkcji w praktyce. Pozostaje mieć nadzieję, że nie będzie żadnych przykrych niespodzianek.