Microsoft nieustająco przypomina o końcu wsparcia Windows 10. Dostaniesz maila w tej sprawie

Na świecie są setki milionów użytkowników, którzy jeszcze nie przeszli z systemu Windows 10 na Windows 11, ponieważ nie mogą lub po prostu nie chcą. W ostatnich tygodniach zaobserwowano niewielki wzrost liczby uaktualnień, ale wciąż ponad 60% wszystkich użytkowników systemów Microsoftu pozostaje przy starszym systemie.

Windows 10 – i co dalej?

W e-mailu znajdziesz informację, o tym, że “zbliża się koniec wsparcia dla systemu Windows 10” oraz link, który prowadzi do programu sprawdzającego, czy Twoja maszyna kwalifikuje się do zmiany na Windows 11. Znajdziesz również drugi – do znalezienia maszyny z Win 11 oraz najczęściej zadawane w tej sprawie pytania. Nie zabrakło również zachęty do korzystania z OneDrive w celu backupu plików.

Choć Microsoft pozwala na płatne wsparcie dla osób chcących pozostać z Windows 10, w mailu nie ma o tym najmniejszej wzmianki. A bez tego przedłużenia, po zakończeniu wsparcia komputery z systemem Windows 10 będą narażone na wszelkie nowe luki w zabezpieczeniach systemu Windows. Powiązane FAQ wyjaśnia rzeczy, które wydarzą się po 14 października 2025 roku, nic jednak nie mówiąc na temat możliwości ochrony.

Microsoft potwierdza, że komputery PC z Windows 10 nie przestaną działać po październikowym terminie, ale za to sugeruje, że z czasem system będzie obsługiwać mniej aplikacji i stanie się terenem łowieckim dla cyberprzestępców. Obecnie szacuje się, że około 240 milionów spośród tych komputerów, które jeszcze nie zostały zmodernizowane, nie spełnia kryteriów kwalifikowalności do systemu Windows 11.