Windows powie Ci, co wpływa na jego działanie. Microsoft testuje zmiany

Pierwsze ślady nowej sekcji zostały zauważone jakiś czas temu, ale dopiero w tym tygodniu pojawiają się konkrety. Nowość nie dla każdego jest widoczna na pierwszy rzut oka, zaś w przypadku braku jej obecności należy zastosować szereg sztuczek w celu dostępu. Nie ma się co z tym śpieszyć, gdyż nawet średniozaawansowany użytkownik nie dowie się nic ponad to, co poznał do tej pory.

Pytania wyjaśniające wydajność Windows

Nowa sekcja pojawia się w kompilacjach systemów Windows 10 oraz 11, które Microsoft wydał w tym tygodniu. Wraz z nimi ulepszony dział “Informacje” w Ustawieniach. Można uzyskać tam więcej informacji o sprzęcie wewnątrz swojego komputera. Powstała w tym celu specjalna sekcja FAQ, która pomoże użytkownikom lepiej zrozumieć, w jaki sposób ich komponenty wpływają na wydajność.

Nowicjusze w systemie Windows i PC mogą uznać te informacje za przydatne. Na chwilę obecną widzimy takie pytania, jak: “Czy korzystam z najnowszej wersji systemu Windows? Jaka jest najnowsza wersja systemu Windows?”, “W jaki sposób 16 GB lub więcej pamięci RAM wpływa na wydajność mojego komputera? Czy mogę płynnie uruchamiać nowoczesne aplikacje z tą pojemnością pamięci RAM?”, “Co to jest GPU? Nie mam dedykowanego GPU. Jak jego brak wpływa na wydajność gier i grafiki?”

Czytaj też: Komputer z Windowsem? A może komputer z systemem Harmony OS?

Warto zauważyć, że lista dostępnych pytań zależy od konkretnego sprzętu. Na przykład użytkownicy ze zintegrowaną grafiką będą mieli pytanie o brak oddzielnej karty graficznej. Pytanie i odpowiedź na temat pamięci systemowej zależą również od tego, ile pamięci RAM ma Twój komputer. Co ciekawe, istnieje nawet wersja dla tych, którzy mają mniej niż 4 GB pamięci RAM. Mimo że 4 GB to absolutne minimum (oficjalnie) dla systemu Windows 11, Microsoft nadal bierze pod uwagę tych użytkowników, którzy mają naprawdę słabe komputery.

Jeśli nie widzisz u siebie sekcji FAQ, aby ją wyświetlić potrzebujesz narzędzia ViveTool. Jednak mówiąc wprost – szkoda na to czasu.