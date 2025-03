mObywatel ułatwia cyfrowe podpisywanie dokumentów, ale bez tego kodu się nie obejdzie

Posiadacze e-dowodu mogą zapomnieć lub pomylić kod PIN2. Trzykrotne błędne wprowadzenie kodu PIN2 powoduje zablokowanie certyfikatu podpisu osobistego. Do tej pory odblokowanie certyfikatu i zmiana PIN2 wymagały wizyty w urzędzie, skorzystania z oprogramowania E-dowód menedżer z czytnikiem lub aplikacji eDO App. Nowe rozwiązanie zintegrowane z aplikacją mObywatel umożliwia szybkie odzyskanie dostępu do funkcji podpisu osobistego bez konieczności wizyty w urzędzie lub korzystania z dodatkowych urządzeń. Jednocześnie pozwala na kontynuowanie procesu podpisywania dokumentu po zmianie PIN2 bez konieczności rozpoczynania go od nowa. Zyskujemy też możliwość natychmiastowej weryfikacji nowego PIN2 poprzez złożenie podpisu.

W jaki sposób można samodzielnie zmienić PIN2 w aplikacji mObywatel, jeśli go zapomnimy? Uruchamiamy usługę “Podpisz dokument” i dodajemy stosowny dokument PDF do cyfrowego podpisania. Następnie wprowadzamy numer CAN e-dowodu. Na ekranie wpisywania PIN2 wybieramy opcję “Nie pamiętasz PIN-u lub PIN jest zablokowany?”. Wprowadzamy kod PUK e-dowodu, a potem dwukrotnie wprowadzamy nowy kod PIN2. Przytrzymujemy e-dowód przy antenie NFC telefonu w celu zatwierdzenia nowego kodu PIN2. Po potwierdzeniu zmiany możemy kontynuować podpisywanie dokumentu przy użyciu nowego kodu.

Warto pamiętać, że wspomniany kod PUK jest automatycznie generowany i wydawany w kopercie podczas odbioru e-dowodu. Wtedy też nadajemy kod PIN2 do cyfrowego podpisywania dokumentów. Niestety trzykrotne błędne wprowadzenie kodu PUK skutkuje trwałym zablokowaniem certyfikatu podpisu osobistego. W takim przypadku e-dowód nadal może być używany jako dokument tożsamości, a pozostałe certyfikaty pozostaną aktywne. Odzyskanie możliwości korzystania z podpisu osobistego będzie jednak wymagało złożenia wniosku o nowy e-dowód.