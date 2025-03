Jak skuteczniej chronić się przed oszustami? Pomaga mObywatel i mało znana funkcja

Rozwiązanie jest banalnie proste i mamy je w zasadzie stale pod nosem (bo przecież stale pod nosem trzymamy telefon). Gdyby z takiego samego założenia wyjść przy sprzedaży alkoholu w sklepie i weryfikować tożsamość osobników używających fałszywych wersji mDowodu, być może z czasem przestalibyśmy mówić o Polsce jako państwie z kartonu i trytytek. Gotowe rozwiązanie leży w końcu na stole (a konkretnie w telefonie pod postacią aplikacji mObywatel). Oczywiście to nie jedyny przypadek, kiedy bezpieczna i sprawdzona metoda weryfikacji cyfrowego dowodu tożsamości może się naprawdę przydać.

Jeśli proszą cię o weryfikację cyfrowego dowodu osobistego kodem QR, podajemy procedurę za Ministerstwem Cyfryzacji:

Wejdź w mDowód w aplikacji i wybierz Potwierdź swoje dane. Zapoznaj się z informacjami i naciśnij Rozpocznij. Zeskanuj kod QR z urządzenia osoby, która chce potwierdzić Twoją tożsamość lub wpisz sześciocyfrowy kod. Zobacz, komu i jakie dane przekazujesz. Naciśnij Udostępnij dane.

A jak działa to w drugą stronę, kiedy np. to my chcielibyśmy w konkretnej sytuacji potwierdzić tożsamość innego użytkownika?

Na dole ekranu startowego aplikacji naciśnij Kod QR. Wybierz Pokaż kod QR. Pokaż swój kod QR osobie, której dokument chcesz sprawdzić. Możesz też podać sześciocyfrowy kod, znajdujący się pod kodem QR. Zaczekaj, aż druga osoba zeskanuje kod QR lub wpisze kod liczbowy. Następnie naciśnij Udostępnij dane. Zobacz dane dokumentu. Będą one widoczne tylko kilka minut – po tym czasie bezpowrotnie znikną, ponieważ nie są zapisywane na Twoim urządzeniu. Po potwierdzeniu danych, kliknij Zakończ.

Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji dokumenty można potwierdzić również bez logowania do aplikacji. Wystarczy ją zainstalować, uruchomić i utworzyć kod QR. Można je też zweryfikować za pomocą komputera na specjalnej stronie internetowej.