mObywatel w wersji dla nieletnich? To raptem jeden krok w planach rozwoju

Z najciekawszych nowości jakie zawitają wkrótce na platformie mObywatel warto wspomnieć o planach wdrożenia modułu mStłuczka do zgłaszania kolizji drogowych (projekt oczekuje na zmiany legislacyjne) oraz odrębnej aplikacji legitymacji szkolnej opartej na bazie mObywatela, dostosowanej do potrzeb uczniów (jej start jest planowany na początek nowego roku szkolnego). W najbliższych tygodniach do aplikacji trafi też chatbot oparty na polskim modelu językowym PLLuM. Jego początkową funkcją będzie informowanie i odpowiadanie na pytania użytkowników dotyczące załatwiania spraw urzędowych. W przyszłości planowane jest rozszerzenie jego możliwości.

Jak informuje w rozmowie z Rzeczpospolitą dyrektor COI, wdrożenie rozporządzenia eIDAS 2.0 w przyszłym roku umożliwi korzystanie z aplikacji mObywatel jako oficjalnego dokumentu tożsamości w całej Unii Europejskiej. Pierwsze wdrożenia transgraniczne planowane są na drugą połowę 2026 roku. Nie zabrakło też komentarza odnoszącego się do publikacji kodu źródłowego aplikacji mObywatel, którego do tej pory się nie doczekaliśmy. Okazuje się, że pierwotny plan publikacji pełnego kodu źródłowego został zmieniony ze względu na obawy o bezpieczeństwo wyrażone m.in. przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Obecnie publikacja kodu będzie możliwa po uzgodnieniu z trzema zespołami CSIRT (MON, ABW, NASK), do których kod został przekazany do analizy.

Czytaj też: mObywatel ułatwia cyfrowe podpisywanie dokumentów, ale bez tego kodu się nie obejdzie

W ocenie dyrektora COI, pomimo dobrego dostępu do internetu i urządzeń mobilnych, Polska zmaga się z wyzwaniami związanymi z kompetencjami cyfrowymi, szczególnie wśród osób starszych (raptem 5% użytkowników mObywatela stanowią osoby powyżej 70. roku życia). Prowadzone są kampanie informacyjne i szkolenia w celu podnoszenia tych kompetencji. COI ma odegrać kluczową rolę w realizacji Strategii Rozwoju Cyfrowego Polski do 2035 r., która zakłada digitalizację podstawowych usług publicznych. Kluczowa będzie współpraca z innymi ministerstwami (m.in. Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, ZUS). Planowane jest kontynuowanie rozwoju usług związanych ze składaniem wniosków, rozwój ePłatności (w tym opłat lokalnych w mObywatelu i płatności Blikiem, Google Pay, Apple Pay bez prowizji dla obywateli) oraz wdrożenie systemu EZD w samorządach (we współpracy z NASK) i e-Doręczeń.