Król wśród motocykli. Najpotężniejszy Harley-Davidson zadebiutował i nawet go nie zobaczysz

Najdroższy i najmocniejszy, ten motocykl Harleya-Davidsona będzie unikatem

CVO Road Glide RR 2025 to motocykl wyjątkowy na wiele sposobów. Z punktu widzenia marki można powiedzieć, że Harley-Davidson zrewolucjonizował swoją ofertę, przełamując charakterystyczne od dekad połączenie chromu, ogromnych kierownic i dwucylindrowego silnika w układzie V. Nowy model sprawia już wrażenie wizualnego połączenia klasyki z duszą wyścigowego motocyklu, co jednym się spodoba, a drugim już niekoniecznie, choć nie można odmówić CVO Road Glide RR 2025 bycia wyjątkowym motocyklem na miasto typu bagger. Trudno się temu dziwić, bo jego wygląd podkreślony agresywnymm nadwoziem z włókna węglowego został zainspirowany serią wyścigową MotoAmerica King of the Baggers.

Sercem CVO Road Glide RR jest potężny, bo ponad 2,14 litrowy (2147 cm³) silnik dwucylindrowy w układzie V Screamin’ Eagle. To największy silnik, jaki kiedykolwiek trafił do seryjnego Harleya, a to przekłada się na wyjątkową moc, bo rzędu 153 koni mechanicznych przy 5750 obr./min oraz 203 Nm momentu obrotowego przy 4750 obr./min. Producent zastosował w układzie napędowym nie tylko łożysko wewnętrzne wałka rozrządu o wysokiej wytrzymałości, ale też zawory o zwiększonej wydajności oraz pompę oleju o dużej przepustowości. Układ napędowy uzupełnia 6-biegowa skrzynia Screamin’ Eagle Racing King prosto z torów wyścigowych oraz pełny układ wydechowy Akrapovič z tytanu, który obniża masę motocykla o 4,5 kg, ma osłony z włókna węglowego i końcówki z włókna tytanowego oraz korzysta z konstrukcji 2-do-1 dla maksymalnej wydajności.

Po samym silniku widać, że Harley-Davidson zaprojektował tego baggera z myślą o osiągach, a nie tylko wyglądzie. Rama pochodzi wprawdzie z CVO Road Glide ST, ale została wyposażona w wyfrezowany wahacz z litego aluminium, który jest o 10% lżejszy i znacznie sztywniejszy, co poprawia rozkład masy i reakcję na manewry. Zwieszenie jest z kolei w pełni wyścigowe i obejmuje podwójne amortyzatory Öhlins na tylnej osi oraz odwrócony widelec Öhlins o 43-mm skoku. Za skuteczne i niezawodne hamowanie odpowiadają z kolei tarcze T-Drive i zaciski Brembo GP4-RX CNC.

Harley-Davidson CVO Road Glide RR 2025 to typowy motocykl zarówno dla fanów marki, jak i poszukujących szczególnych wrażeń. Jego ograniczenie do 131 egzemplarzy nie tylko podkreśla wyjątkowość, ale też podbija cenę, która wynosi całe 110000 dolarów. Sporo… i to nawet jak na unikalną maszynę wyścigową, która pozostaje wierna swoim korzeniom.