Firefox 136 czyli kolejne nowe, praktyczne funkcje

Mozilla niedawno ogłosiła, że wsparcie dla Firefox ESR 115 zostanie przedłużone co najmniej do września 2025 roku. A cały czas pracuje nad kolejnymi elementami, którymi wzbogaca główne wydanie swojej przeglądarki. I patrząc na listę nowych funkcji w edycji 136, trzeba przyznać, że idzie w dobrym kierunku.

Firefox 136 – oto, co nowego

Zacznę od bezpieczeństwa – Firefox 136 ma co najmniej 15 naprawionych luk w zabezpieczeniach, przy czym pięć z nich określono jako podatności wysokiego ryzyka. Na przykład CVE-2025-1930 może zostać wykorzystana do wyjścia z piaskownicy przeglądarki w systemie Windows. Ponadto trzy kolejne mogły prowadzić do potencjalnego wstrzyknięcia dowolnego kodu.

A teraz nowe funkcje. Na nowym pasku bocznym przeglądarki możesz przechowywać i śledzić zakładki oraz historię, mieć bezpośredni dostęp do czatbota AI, a także do kart z innych zsynchronizowanych urządzeń. Rozszerzenia mogą również znajdować się na pasku bocznym, pod warunkiem, że programiści dodadzą obsługę tego rozwiązania. Pasek boczny może znajdować się po lewej lub prawej stronie.

Nowa funkcja pionowych kart znajduje się również na pasku bocznym. Jeśli je włączysz, przeniosą się ze swojej zwykłej pozycji u góry przeglądarki na pasek boczny i będą wyświetlane jedna pod drugą. Dzięki temu możesz zobaczyć więcej kart na raz, a jest to bardziej przejrzyste, jeśli masz mnóstwo otwartych.

Aby włączyć nowy pasek boczny, przejdź do Ustawienia -> Ogólne i przewiń w dół do sekcji “Układ przeglądarki”. Tam powinieneś zobaczyć pole wyboru “Pokaż pasek boczny”. Zaznacz je, a otrzymasz wąski pasek boczny po lewej stronie okna przeglądarki. Następnie kliknij ikonę koła zębatego u dołu paska bocznego, aby otworzyć dostosowywanie paska bocznego, gdzie możesz włączyć pionowe zakładki, przesunąć pasek boczny w prawo i nie tylko.

Firefox 136 również domyślnie używa HTTPS-First, co oznacza, że Firefox zawsze próbuje otwierać strony internetowe najpierw za pomocą HTTPS. Jeśli to się nie powiedzie, powróci do niezaszyfrowanego HTTP. Smartblock Embeds pozwala teraz użytkownikom na selektywne odblokowywanie niektórych osadzonych mediów społecznościowych, które są blokowane w trybach ETP Strict i Private Browsing. Obecnie obsługa jest ograniczona do kilku typów osadzania, a w przyszłych aktualizacjach zostanie dodanych więcej.



Nowa wersja Firefox jest już dostępna do pobrania i instalacji. A edycja z numerem 137 została zapowiedziana na 1 kwietnia 2025 roku.