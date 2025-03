Firefox ma problemy ze streamingiem i rozszerzeniami. Ale jest już pomoc

Edycja 136.0 przeglądarki okazała się nie do końca perfekcyjna, czego doświadczyły miliony użytkowników na całym świecie. Na szczęście nie trzeba było długo czekać na łatkę. I tak oto mamy już możliwość zaktualizowania Firefoxa do wersji 136.0.1. A co zawiodło?

Firefox wymaga pilnej aktualizacji

Firefox zawodzi, ponieważ wygasa wbudowany w przeglądarkę certyfikat wymagany do korzystania z różnych rozszerzeń i usług DRM. 14 marca nastąpi jego ostateczny koniec. Wówczas niektóre rozszerzenia i usługi przesyłania strumieniowego przestaną całkowicie działać na starszych wersjach Firefoksa. Obejmuje to również wersję DRM, która jest wymagana do korzystania z różnych usług przesyłania strumieniowego, takich jak Netflix i Amazon Prime Video. Mogą również zostać naruszone narzędzia bezpieczeństwa zintegrowane z przeglądarką.

Jeśli nie aktualizujesz przeglądarki regularnie, najlepiej zrobić to od razu, zwłaszcza, jeśli Twoja wersja jest starsza niż Firefox 128 lub Firefox ESR 115.13. Pozwoli to nadal korzystać ze wszystkich rozszerzeń i usług przesyłania strumieniowego bez przerw Dotyczy to zarówno edycji desktopowej, jak i przeznaczonej na system Android.

Po pierwsze, sprawdź, której wersji Firefoksa aktualnie używasz. Aby to zrobić, otwórz menu Pomoc, tam wybierz “O programie Firefox” i wybierz uaktualnienie do 136.0.1. Warto to zrobić także dlatego, że ta edycja zawiera również dwie poprawki błędów.

Pierwszy dotyczy limitu rozmiaru pliku cookie, co może powodować wszelkiego rodzaju problemy z utrzymywaniem zalogowania na stronach internetowych lub inne problemy związane ze stanem strony. Druga poprawka ucieszy miłośników skrótów klawiaturowych. Wersja Firefox 136 zepsuła skrót Ctrl + L / Cmd + L (ustawia fokus na pasku adresu) w nowych oknach przeglądarki. Firefox 136.0.1 to naprawia.