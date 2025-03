Portfel na nadgarstku – niezależne płatności NFC trafiają do serii Huawei Watch GT 5 i Ultimate Green

Huawei Watch GT 5, GT 5 Pro oraz Huawei Watch Ultimate Green z niezależnymi płatnościami NFC

Wychodząc na poranny jogging i śniadanie czy kawę na mieście, nie musicie już zabierać ze sobą portfela, czy nawet telefonu, bo wszystko, czego będziecie potrzebować, to zegarek na nadgarstku. Nowa funkcja w smartwatchach Huawei umożliwia właśnie taką wygodę. Dzięki aktualizacji aplikacji Quicko do najnowszej wersji, twoje urządzenie staje się niezależnym narzędziem płatniczym, eliminując potrzebę stałego połączenia ze smartfonem. Niestety dotyczy to tylko wybranych modeli.

Czytaj też: Polska nie chce blokować sprzętu Huawei w sieciach komórkowych. To coś nowego

Aby skorzystać z tej innowacyjnej funkcji, użytkownicy zegarków Huawei Watch GT 5, GT 5 Pro oraz Huawei Watch Ultimate Green, sparowanych ze smartfonami z systemem Android lub HMS, muszą zaktualizować aplikację Quicko Wallet do wersji 1.7.4 (lub wyższej) na swoim telefonie oraz do wersji 1.1.0 (lub wyższej) na zegarku. Proces aktywacji jest prosty i intuicyjny, a po dodaniu karty płatniczej w aplikacji Quicko Wallet na zegarku, jesteśmy gotowi do korzystania z niezależnych płatności. Huawei rekomenduje także zaktualizowanie systemu zegarków do najnowszej wersji, by zapewnić sobie optymalną pracę urządzenia.

Czytaj też: Huawei Pura X przybywa naprawić największą wadę smartfonów z klapką



Polska oraz Niemcy to pierwsze kraje, w których niezależne płatności smartwatchami Huawei są wprowadzane. Dostęp do płatności zbliżeniowych w zegarku to świetna funkcja, która sprawia, że nie musimy ciągle mieć przy sobie portfela czy telefonu. Takie transakcje są również szyfrowane, co gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa. Samo wprowadzenie płatności niezależnych na zegarkach producenta sprawia, że stają się one bardziej funkcjonalne, a na tym na pewno zależy ich posiadaczom.

Czytaj też: Huawei FreeBuds 6 debiutują. Ulepszony dźwięk i nowe funkcje AI

Przy okazji warto też wspomnieć, że wspomniane modele, czyli Ultimate Green i Watch GT 5 oraz GT 5 Pro wciąż są dostępne w wiosennej promocji. Ta potrwa jeszcze do 30 marca (lub do wyczerpania zapasów), dlatego trzeba się pospieszyć, ale dzięki tej ofercie można upolować topowe smartwatche Huawei w niższych cenach:

Huawei Watch Ultimate Green kosztuje 2999 złotych zamiast 3899 zł (taniej o 23%),

Huawei Watch GT 5 Pro 42 mm:

Wersja Elegant: 2299 zł (rekomendowana cena poza promocją 2399 zł)

Wersja Active: 1699 zł (RCD 1799 zł)

Huawei Watch GT 5 41 mm: