Nintendo odsłania karty. Tak będzie wyglądać premiera Switch 2

Nintendo Switch 2 Direct odbędzie się już 2 kwietnia

Na portalu Insider Gaming, Tom poinformował, że podczas tegorocznego GDC dużo mówiło się o nadchodzącej konsoli Nintendo nowej generacji, która według plotek ma zostać wydana w czerwcu. Jednak najciekawsze informacje w tym artykule dotyczą jednak strategii wprowadzania gier przez tego giganta konsol, w trzech fazach.

Pierwsza partia tytułów, obejmująca głównie gry first-party, zostanie udostępniona w dniu premiery Nintendo Switch 2. Przypominam, że są to tytuły stworzone i wydane przez studia deweloperskie należące do właściciela platformy, czyli kolejne gry z serii Mario. Druga faza, przewidziana na październik-listopad, obejmie tytuły od zewnętrznych studiów deweloperskich. Można przypuszczać, że jest to spowodowane tym, iż większość studiów otrzyma zestawy deweloperskie dopiero w czerwcu, po premierze pierwszej fazy. O trzeciej fazie na razie wiemy niewiele – jedynie to, że jest planowana na okres świąteczny.

Według ostatnich plotek wybrani dziennikarze i youtuberzy wezmą udział w pokazach konsoli już w przyszłym tygodniu, gdzie będą mieli okazję sprawdzić wybrane tytuły startowe na nową przenośną konsolę Nintendo Switch 2. Przypominam również, że są to w większości spekulacje i należy brać je z przymrużeniem oka.