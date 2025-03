Gry z PC na Nintendo Switch? Potrzymaj mi piwo…

Użytkownik ten ma nick “Naga” i to nie pierwsza jego ciekawa rzecz. Tym razem wziął na warsztat Nintendo Switch z 8 GB pamięci RAM i przerobił konsolkę tak, że może uruchomić Kingdom Hearts III, Resident Evil 2 Remake i inne gry komputerowe.

Nintendo Switch jako konsolka do gier PC? A czemu nie!

Naga udostępnił film pokazujący, jak podkręcona konsola Nintendo Switch z zaledwie 8 GB pamięci RAM uruchamia 20 gier na PC. Wśród nich mamy tytuły takie, jak Dead Space, Kingdom Hearts III, Rise of the Tomb Raider, Grand Theft Auto IV, Fallout 3, NieR Replicant i inne. Oczywiście nie korzysta z systemu Windows, ale używa do tego Wine 9.22 z obsługą ESync + poprawką DXVK. Jednak nie zawsze jest dobrze.

Niektóre z najbardziej wymagających gier, jak np. Rise of the Tomb Raider, nie osiągają grywalnych częstotliwości wyświetlania klatek. Inne, jak wspomniane wcześniej Kingdom Hearts III i remake Resident Evil 2, działają dobrze, choć tylko w niskiej rozdzielczości, co i tak jest świetnym osiągnięciem, biorąc pod uwagę, że nie działają natywnie w systemie.

Ze względu na niskie parametry techniczne i całkowitą ilość pamięci RAM, przenoszenie gier na Nintendo Switch z innych platform może być prawdziwym wyzwaniem, ale deweloperzy powinni mieć znacznie mniej problemów z przenoszeniem gier na Nintendo Switch 2. Nowa konsolka, która ma zostać wprowadzona na rynek w tym roku, może nie być tak wydajna jak PlayStation 5 i Xbox Series X, ale lepsze parametry techniczne – w porównaniu z poprzednikiem – podobno ułatwią przenoszenie gier z obecnej generacji konsol.

Nadal nie wiemy, na ile deweloperzy będą musieli pójść na kompromisy w swoich portach, ale nowy system zobaczymy już niedługo w akcji, podczas Nintendo Direct – 2 kwietnia 2025 roku.