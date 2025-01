Nintendo Switch 2 oficjalnie zapowiedziane! Koniec spekulacji, marzenie graczy właśnie stało się rzeczywistością

Nintendo Switch wreszcie może odejść na zasłużoną emeryturę. Czas na Nintendo Switch 2!

Nintendo Switch zbliża się do swoich ósmych urodzin, co jest imponującym wynikiem dla handhelda (a właściwie hybrydowej konsoli). Już w dniu premiery nie był to jednak najmocniejszy sprzęt na rynku. Obecnie konsola ma już swoje najlepsze czasy za sobą — i nawet produkcje od samego Nintendo zaczynają mieć na niej problemy, a trend przenoszenia gier AAA z dużych konsol na Switcha zdaje się wygasać… i słusznie. Nowa generacja konsol od Nintendo staje się więc koniecznością, a teraz już i rzeczywistością.

Nintendo Switch 2 oficjalnie zapowiedziany. Co wiemy o konsoli?

Zacznijmy od tego, że nowa konsola japońskiego producenta to już oficjalnie Nintendo Switch 2. Nie ma żadnej innej nazwy, niczego tu nie wymyślono, a wielkie N poszło klasyczną (i raczej słuszną) drogą.

W zwiastunie Nintendo skupiło się głównie na aspektach wizualnych. Potwierdziły się przede wszystkim doniesienia o tym, że konsola będzie większa — tyczy się to zarówno ekranu, jak i joy-conów. Do tego to koniec z szynami na bokach konsoli, które służyły do montowania kontrolerów do konsoli. Faktycznie wyglądałoby na to, że będą one teraz magnetyczne, co wydaje się lepszym rozwiązaniem pod każdym względem — i z pewnością jest ono mniej awaryjne.

Jest też trochę mniej kolorów, chociaż to się jeszcze może zmienić. W zaprezentowanej na materiale konsoli dominuje jednak kolor czarny, a niebieski i czerwony, znany z pierwszego Switcha, pełni teraz funkcję małych akcentów. Potwierdziły się także plotki o nowej podpórce — Nintendo Switch miał małą nóżkę, którą wysuwało się z boku plecków konsoli, a model OLED oferował większą podpórkę, o długości całej konsoli. Drugie rozwiązanie było lepsze, ale także dalekie od ideału — w jednym i drugim scenariuszu konsola nie stała szczególnie stabilnie i łatwo mogła się przewrócić. Nintendo Switch 2 zamiast plastikowej, wysuwanej nóżki, zaoferuje podpórkę w kształcie litery U, która ma być dużo bardziej pewna.

Zmienił się również wygląd docka — ten faktycznie jest zaokrąglony, chociaż wcale nie jest o wiele niższy, jak spekulowano, i dalej będzie zakrywał (lub też chronił) większość ekranu konsoli. Więcej informacji o docku, takich jak porty czy ewentualna możliwość zwiększenia mocy konsoli w trybie stacjonarnym, na ten moment nie podano. W zestawie znajdzie się również popularny „piesek”, który pozwoli z joy-conów zrobić nam kontroler.

Nintendo Switch 2 zaoferuje wsteczną kompatybilność

W zwiastunie możemy zobaczyć również informację o tym, że nowa konsola Nintendo będzie wstecznie kompatybilna z pierwszym Switchem. Bez problemu uruchomimy więc gry z kartridżów, które już mamy, ale także gry zakupione cyfrowo z eShopu.

Nintendo tym samym zapowiedziało nowy Nintendo Direct, który odsłoni już wszystkie tajemnice Switcha 2. Ten odbędzie się 2 kwietnia. Data premiery konsoli nie została ujawniona, ale w opisie wideo może znaleźć informację, że sprzęt trafi na półki sklepowe jeszcze w tym roku. Same świetne wieści!

Źródło, grafiki: Nintendo