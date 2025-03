Nowości od firmy Nvidii dla niezwykłych zjadaczy chleba

Project G-Assist ma na celu ułatwienie korzystania z komputera, od konfiguracji sprzętowej po pomoc w grach

Zacznijmy od kolejnego ciekawego rozwiązania, które wpisuje się w trend „sztuczna inteligencja dla ułatwienia życia”. Project G-Assist to eksperymentalny asystent AI dla graczy od Nvidii, działający lokalnie na komputerach z kartami GeForce RTX. Został on zaprojektowany, aby wspomagać użytkowników w kontroli szerokiego spektrum parametrów komputerów. Obejmuje to optymalizację ustawień systemowych i gier, analizę liczby klatek na sekundę i innych kluczowych statystyk wydajności, a także sterowanie wybranymi ustawieniami urządzeń peryferyjnych, takich jak podświetlenie.

Sterować możemy nim za pomocą podstawowych poleceń głosowych lub tekstowych. G-Assist zapewnia diagnostykę w czasie rzeczywistym i porady, między innymi, jak wyeliminować wąskie gardła w systemie użytkownika, poprawić wydajność energetyczną komputera, czy zoptymalizować ustawienia w grach lub podkręcić kartę graficzną itp.

Na tym nie kończą się oczywiście możliwości tego asystenta. Twórcy gier i aplikacji wykorzystujących AI oraz wszyscy entuzjaści mogą również rozszerzyć możliwości G-Assist poprzez tworzenie dedykowanych wtyczek. W tej sprawie Nvidia opublikowała repozytorium GitHub z przykładami i instrukcjami tworzenia wtyczek, które mogą kontrolować urządzenia peryferyjne komputera, łącząc się z interfejsami API aplikacji innych firm itp. G-Assist wykorzystuje silnik Nvidia ACE, który jest tym samym pakietem rozwiązań AI, którego twórcy gier używają do tchnięcia życia w postacie niezależne. Jeśli interesują was takie możliwości możecie pobrać tego asystenta z karty Strona główna narzędzia Nvidia App z sekcji Odkrywaj. Więcej informacji na temat Project G-Assist można znaleźć w tym artykule oraz we wpisie na blogu RTX AI Garage.

Przejdźmy teraz do nowości, które oferuje aplikacja Nvidia App. Wprowadza ona szereg zmian, w tym rozszerzenie funkcjonalności opcji Override w technologii DLSS, umożliwiając graczom precyzyjne dostrojenie jakości obrazu lub zwiększenie wydajności. Nowe funkcje są dostępne w ustawieniach „DLSS Override – Super Resolution” dla użytkowników, którzy zainstalowali sterownik Game Ready lub NVIDIA Studio w wersji co najmniej 572.83 WHQL. Wcześniej możliwe było aktywowanie trybów DLAA lub DLSS Super Resolution Ultra Performance w grach i aplikacjach, które natywnie ich nie obsługują. Teraz, dzięki nowym możliwościom, można włączyć dowolne ustawienia DLSS lub alternatywnie dostosować skalowanie rozdzielczości w zakresie od 33% do 100%. Ustawienia skalowania wyświetlacza i kolorów zostały przeniesione z Panelu sterowania NVIDIA, co stanowi modernizację i usprawnienie oraz kolejny krok w kierunku ujednolicenia wszystkich funkcji kart graficznych NVIDIA w jednej aplikacji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Wśród innych nowości „zieloni” wprowadzili obsługę technologii DLSS 4 z funkcją Multi Frame Generation w kolejnych tytułach, takich jak „Enlisted”, „Karma: The Dark World”, „The First Berserker: Khazan” oraz „Warhammer 40,000: Darktide”. DLSS 4 pojawi się również w dniu premiery gry „FBC: Firebreak” od studia Remedy Entertainment.