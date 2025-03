“Odwrócili” ogniwa słoneczne. Takiego czegoś świat jeszcze nie widział, a szkoda

Chiński przełom w odwróconych perowskitowych modułach fotowoltaicznych

W tej chwili możemy śmiało stwierdzić, że perowskitowe ogniwa słoneczne są przyszłością fotowoltaiki. Wykorzystują materiał o charakterystycznej strukturze krystalicznej, zwanej perowskitem, który skutecznie pochłania światło i przekształca je w energię elektryczną. W tej chwili istnieją dwa główne typy architektury tych ogniw, bo te o zarówno konwencjonalnej strukturze n-i-p, które posiadają warstwę transportującą elektrony (ETL) na dole i warstwę transportującą dziury (HTL) na górze, jak i odwróconej (p-i-n), w której układ ten jest po prostu wywrócony do góry nogami (HTL na dole i ETL na górze). Taka odwrócona konstrukcja nie jest jakimś przejawem buntu dla porządku, bo oferuje takie zalety jak zmniejszona histereza oraz zwiększona stabilność, co czyni ją przedmiotem intensywnych badań.

Teraz z kolei chińscy naukowcy osiągnęli znaczący postęp w technologii energii słonecznej, opracowując właśnie te drugie, a więc odwrócone perowskitowe moduły fotowoltaiczne, które utrzymują 94% swojej wydajności po 1000 godzin ciągłej pracy. Zespół specjalistów osiągnął to poprzez wprowadzenie dodatków pyrrodiazolowych (PZ) do perowskitowych warstw opartych na jodku formamidyniowym (FAI). Ta innowacja poprawia stabilność warstw perowskitu i umożliwia produkcję na dużą skalę przy użyciu metody slot-die coating bez konieczności utrzymywania specyficznych warunków na halach produkcyjnych.

Dodatki PZ działają poprzez tworzenie silnych interakcji z jodkiem ołowiu (PbI₂) i FAI, co zmniejsza agregację koloidalną. Efekt? Jednorodne warstwy perowskitowe o mniejszej liczbie defektów, co przekłada się na lepszą wydajność i trwałość ogniw. Zastosowane podejście pozwoliło zespołowi badawczemu na opracowanie miniaturowych modułów słonecznych o maksymalnej wydajności rzędu 21,5% oraz certyfikowanej na poziomie 20,3%. Co istotne, moduły te zachowały 94% początkowej wydajności po 1000 godzin ciągłego naświetlania przy wilgotności względnej wynoszącej 65%.

Bazując na tym sukcesie, zespół badawczy planuje teraz skupić się na optymalizacji wydajności i stabilności wielkopowierzchniowych tandemowych ogniw perowskitowo-krzemowych. Połączenie najlepszych cech obu materiałów może prowadzić do jeszcze wyższej wydajności oraz bardziej wytrzymałych systemów fotowoltaicznych. Dlatego też najnowszy przełom stanowi kluczowy krok w kierunku dalszej komercjalizacji technologii perowskitowych ogniw słonecznych. Możliwość produkcji stabilnych, wydajnych i skalowalnych modułów perowskitowych przy użyciu kompatybilnych z przemysłem technik, przybliża nas do ich integracji z głównym nurtem systemów energii słonecznej.

Stworzenie odwróconych perowskitowych modułów fotowoltaicznych o długotrwałej wysokiej wydajności stanowi istotny kamień milowy w technologii odnawialnych źródeł energii. Dzięki tak innowacyjnemu podejściu do inżynierii materiałowej i skalowalnym procesom produkcji ten przełom przybliża nas do przyszłości, w której trwałe i wydajne ogniwa perowskitowe odegrają kluczową rolę w globalnym sektorze energetycznym.