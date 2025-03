Odyssey 3D – monitor do gier 3D bez okularów

Linia Odyssey na rok 2025 obejmuje Odyssey 3D, Odyssey OLED G8 – który ma pierwszy w branży ekran 4K, 240 Hz – oraz ultraszeroki Odyssey G9. Jak podaje producent: “są to monitory, które przesuwają granice immersji i doskonałości”. Zostały starannie zaprojektowane, aby zapewnić doskonałość współczesnym graczom.

Odyssey 3D – w jaki sposób dostarcza trójwymiarową rozrywkę?

Odyssey 3D zapewnia wrażenia 3D bez okularów, wykorzystując śledzenie wzroku i technologię soczewek soczewkowych. Model G90XF ma 27″, a zaawansowana technologia śledzenia ruchu gałek ocznych i opatentowana soczewka zapewniają naturalnie wyglądający obraz 3D o wysokiej rozdzielczości, dostępny za pośrednictwem aplikacji Reality Hub, która sprawia, że akcja wyskakuje z ekranu, aby wnieść nową energię i immersję do gier i treści wideo.

Częstotliwość odświeżania ekranu wynosi 165 Hz, czas reakcji 1 ms (GtG), znajdziemy tu wsparcie dlaA MD FreeSync Premium oraz NVIDIA G-SYNC. Zaletą jest także oświetlenie Edge Lighting, dostosowujące się do gry. Aby wykorzystać w pełni możliwości 3D, zalecana jest karta GeForce RTX 3080.

Czytaj też: Szybkość ostateczna? Dyski Samsung 9100 PRO PCIe 5.0 oficjalnie w Polsce

Oprócz gier 3D, Odyssey 3D oferuje konwersję wideo z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, która może przekształcać treści wideo do formatu 3D, tchnąc nowe życie w niemal każdą treść. Każda scena zgodnej treści jest analizowana i konwertowana do formatu 3D, co zapewnia spójne efekty 3D i mniejsze zmęczenie oczu.

Odyssey OLED G8 – najwyższa gęstość pikseli na ekranie 27”

Model OLED G8 (model G81SF) jest dostępny w wersjach 27″ i 32″. Ta pierwsza edycja ma 166 pikseli na cal – co stanowi najwyższą gęstość pikseli w branży dla ekranu tej wielkości. Jest także pierwszym w branży monitorem 4K z częstotliwością odświeżania 240 Hz. Nowe wizualizacje 4K QD-OLED zapewniają szczegóły z ulepszonymi kolorami i współczynnikiem kontrastu z dowolnego kąta oglądania dzięki technologii kropek kwantowych, a TrueBlack 400 zapewnia niemal nieskończony kontrast.

Technologia Glare Free certyfikowana przez Underwriters Laboratories (UL) pozwala ekranowi wytwarzać mniej odbić, redukując rozproszenie uwagi podczas użytkowania.

Nowe Odyssey 3D, Odyssey OLED G8 i Odyssey G9 są dostępne w przedsprzedaży od dziś.