Szybkość ostateczna? Dyski Samsung 9100 PRO PCIe 5.0 oficjalnie w Polsce

Samsung ma lata doświadczeń w sprzedaży oraz produkcji pamięci. Od 2003 roku jest globalnym liderem na rynkach pamięci. W Polsce przewodzi on w ilości sprzedanych dysków SATA, NVMe oraz dysków zewnętrznych. Tym bardziej zaskakuje, że musieliśmy czekać na dysk obsługujący interfejs PCIe 5.0 do 2025 roku. Z drugiej strony – może to i lepiej? Pierwsze podrygi innych producentów miały problemy z przegrzewaniem się i radiatorami pogrubiającymi konstrukcje niemal dwukrotnie w niektórych przypadkach. Samsung chce podejść do sprawy inaczej. Ma ku temu czas i środki, a rynek rozwiązań opartych o PCIe 5.0 dopiero się rozkręca.

Zbliżają się czasy, w których będziemy potrzebowali coraz więcej pamięci o coraz większej prędkości, a jeżeli nie my, to nasze aplikacje – już na pewno. Coraz więcej osób nagrywa i montuje treści, gry ważą coraz więcej, a narzędzia korzystające ze sztucznej inteligencji w zamyśle mają działać na naszych urządzeniach, by w ten sposób zwiększyć prywatność oraz zmniejszyć koszt ich implementacji. W takiej przyszłości na dysk Samsung 9100 Pro PCIe 5.0 jak najbardziej jest miejsce. Zwłaszcza, że ten na papierze ma spore możliwości.

Dysk SSD Samsung 9100 Pro PCIe 5.0 podkręca tempo

Samsung stworzył dyski SSD NVMe 2.0, które mają być odporne na przyszłość. W ofercie producenta pojawią się zarówno modele 9100 Pro, jak i 9100 Pro z radiatorem w pojemnościach 1TB, 2TB, 4TB i 8TB. Na każdy z nich producent udziela 5-letniej gwarancji (z pewnymi wyłączeniami). Producent podaje parametr TBW jako odpowiednio: 600 TB, 1200 TB, 2400 TB i 4800 TB. Dla większości osób to z pewnością zaporowe pojemności.

Dyski SSD 9100 Pro korzystają z magistrali PCI Express, co w porównaniu do poprzedniej generacji pozwala zwiększyć efektywność energetyczną przy tych samych zadaniach. Samsung obiecuje, że w wariancie 1TB dysk zaoferuje o 44% większą efektywność odczytu niż model 990 Pro, a także o 40% większą prędkość zapisu niż poprzednik. Wzrosty efektywności o minimum 36% dotyczą też porównań wersji 2 i 4TB. Do tego Samsung implementuje też większą przestrzeń buforową w ramach Intelligent TurboWrite 2.0. Dla dysku SSD 9100 Pro 1TB będzie to 114 GB, dla dysku 2TB – 226 GB, a w wersji 4 TB – 442 GB.

Wnętrze dysku Samsung SSD 9100 Pro

Oczywiście dysk oparty o interfejs PCIe 5.0 będzie pobierał więcej energii, ale wykona zadanie w krótszym czasie, co finalnie przełoży się na oszczędność. Samsung deklaruje średnio 7,6W poboru mocy przy odczycie i 7,2W przy zapisie dla wersji 1TB, 8,1W i 7,9W odpowiednio dla wersji 2 TB oraz 9W i 8,2W dla wersji 4 TB. Przy włączonym APST dyski w trybie spoczynkowym pobierają 4 mW dla 1 TB, 4,7 mW dla wersji 2TB oraz 6,5 mW dla wersji 4 TB.

To wszystko przy maksymalnych prędkościach odczytu sekwencyjnego na poziomie 14800 MB/s dla wariantu 4TB i niemniej imponującego 14,700 MB/s przy mniejszych pojemnościach. Prędkości zapisu także prezentują się tu okazale i wynoszą nawet 13400 MB/s przy wariantach od 2TB. Oprócz tego losowe prędkości odczytu/zapisu mogą wynieść nawet 2200K/2600K IOPS w wariancie 4 i 8TB oraz 1850/2600K IOPS w wersjach 1 i 2TB. Duże pliki i rozpakowywanie paczek danych z gier nie będa tu problemem.

Efektywność pracy dzięki nowemu kontrolerowi i smukłemu radiatorowi

Efektywność energetyczna to także radzenie sobie z ciepłem. Samsung stworzył dysk o grubości mniejszej niż 8mm, a więc taki, który mógłby znaleźć swoje zastosowanie między innymi w kieszeniach laptopów gamingowych. Samsung 9100 Pro z radiatorem będzie mógł szczycić się tym, że w tej wersji zmieści się do kieszonki stworzonej w konsoli PlayStation 5 i to także w wersji 8TB. Taki rezultat udało się osiągnąć między innymi dzięki nowemu, 5-nanometrowemu kontrolerowi pokrytemu niklem oraz dużej blaszce odprowadzającej ciepło.

Samsung 9100 Pro z radiatorem zmieści się w slocie PS5

A jakie są ceny? Samsung nie słynie z podawania ich do wiadomości, więc bazować możemy jedynie na dostępności w sklepach, jak chociażby X-kom. Sytuacja wygląda następująco:

Samsung SSD 9100 Pro 1TB – 759 złotych;

Samsung SSD 9100 Pro Heatsink 1TB – 839 zł;

Samsung SSD 9100 Pro Heatsink 2TB – 1219 zł;

Samsung SSD 9100 Pro Heatsink 4TB – 2169 złotych.

Z pewnością nie są to najtańsze rozwiązania, ale jeśli dostarczą faktycznie obiecaną prędkość, to użytkownicy powinni być zadowoleni. A do tego w przyszłości Samsung być może pokaże dyski bez dopisku Pro. Tak czy inaczej, dyski SSD NVMe na magistrali PCIe 5.0 będą coraz częstszym widokiem i w 2027 roku mają stanowić połowę rynku rozwiązań opartych o PCIe. Jak duża będzie cegiełka, którą dołoży Samsung? Przekonamy się już wkrótce.