Samsung potwierdza datę premiery One UI 7. Są też złe wieści dla części użytkowników

Ogłoszenie daty premiery stabilnej wersji One UI 7 z pewnością ucieszy wielu użytkowników, którzy z niecierpliwością oczekiwali na tę aktualizację. Część niestety też zmartwi, bo nie każde urządzenie objęte odświeżeniem dostanie dokładnie ten sam pakiet funkcji. Zacznijmy jednak od tego co najważniejsze, a więc daty premiery stabilnej wersji One UI 7 – producent potwierdził, że szeroka dystrybucja rozpocznie się 7 kwietnia. W pierwszej kolejności aktualizację otrzymają smartfony z serii Galaxy S24, a także najnowsze składane telefony Samsunga: Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6. W nadchodzących tygodniach One UI 7 trafi również na takie telefony jak Galaxy S24 FE, serię Galaxy S23 (wraz z S23 FE), Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5. Wśród tabletów pierwszym odbiorcą będzie Galaxy Tab S10, a następnie seria Galaxy Tab S9.

Nie wszystkie funkcje One UI 7 będą jednak dostępne na wszystkich kompatybilnych urządzeniach. Przykładowo, funkcja “audio eraser” (usuwanie dźwięków z wideo) nie będzie dostępna na urządzeniach starszych niż seria Galaxy S24, tablety Galaxy Tab S10 oraz szósta generacja składanych smartfonów Samsunga. Podobnie sytuacja wygląda z wyszukiwaniem w ustawieniach za pomocą języka naturalnego. Tak czy siak, zdecydowanie jest na co czekać, bo UI 7 wprowadza odświeżony interfejs z czystszym ekranem głównym, ulepszonymi widgetami oraz bardziej intuicyjnym ekranem blokady. Jest też nowy pasek powiadomień, tzw. Now Bar. Będzie on śledzić ważne wydarzenia i informować użytkowników za pomocą dedykowanego widgetu na ekranie blokady.

Czytaj też: One UI 7 w końcu dla większej liczby urządzeń. Sprawdź, czy Twój model jest na liście

Skoro mamy 2025 rok, nie obejdzie się bez AI, które w One UI 7 kryje się pod nazwą Galaxy AI. W tym kontekście warto wspomnieć o funkcji AI Select, która wykorzystuje świadomość kontekstu treści na ekranie i oferuje akcje na podstawie zaznaczonej treści. Przykładem może być rozpoznanie biletu na zdjęciu i zaoferowanie opcji dodania go do kalendarza lub wyświetlenia lokalizacji w Mapach Google. Z kolei funkcja Writing Assist zaoferuje wsparcie w pisaniu, redagowanie tekstu, tworzenie podsumowań oraz korektę. Tak się pięknie składa, że niedawno stałem się posiadaczem tabletu Samsung Galaxy Tab S9 FE i nie mogę się doczekać aktualizacji, niezależnie od pakietu brakujących funkcji. Jakoś to przeżyję.