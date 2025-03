One UI 7 w wersji beta trafia na kolejne urządzenia Galaxy

Oto lista modeli Galaxy, które dostaną wersję beta One UI 7

Pierwsza wersja beta One UI 7 pojawiła się na początku grudnia dla serii Galaxy S24 i w kolejnych tygodniach Samsung udostępniał kolejne wersje testowe, by zamknąć je niedługo przed premierą serii Galaxy S25. Tegoroczne flagowce debiutowały oczywiście z One UI 7 na pokładzie i wydawało się, że wszystko jest już na prostej drodze do stabilnego wydania dla wszystkich kwalifikujących się modeli. Tak się nie stało. Niedawno gigant wprowadził też do oferty Galaxy A36 5G i Galaxy A56 5G, które również dostały najnowsze oprogramowanie, co wprawiło użytkowników urządzeń marki w lekką konsternację. Zwłaszcza że do tej pory producent milczał na temat dalszych testów oraz stabilnego wydania.

Trudno się dziwić niezadowoleniu, jakie wywołały te opóźnienia. Samsung dotychczas należał do tych firm, które najnowsze wersje Androida i swojej nakładki dostarczały jako pierwsze. Dla porównania, One UI 6 testowane było już na przełomie sierpnia i września 2023 roku, a stabilna wersja pojawiła się miesiąc później, natomiast przy premierze Galaxy S24 wydano już wersję One UI 6.1. Takie zmiany w harmonogramie, zwłaszcza bez żadnych wyjaśnień sprawiły, że właściciele starszych modeli Galaxy zostali potraktowani po macoszemu.

Na szczęście w ostatnich dniach Samsung w końcu ogłosił, że stabilne One UI 7 zostanie wydane na początku kwietnia. To wciąż mało konkretny termin, bo nie podano nawet listy modeli, jakie w pierwszej kolejności otrzymają aktualizację, jednak jak to się mówi – lepsze to niż nic. Dzisiaj natomiast firma zdradziła, że 5 marca wydała wersję beta dla znacznie większej liczby modeli. Jej dostępność może zależeć od modelu urządzenia i rynku (znów mało konkretnie), ale lista jest całkiem obszerna i obejmuje tablety oraz smartfony z górnej i niższej półki.

Lista urządzeń, które zostały objęte programem One UI 7 beta:

Galaxy S23,

Galaxy S22,

Galaxy S21,

Galaxy Z Fold 6,

Galaxy Z Flip 6,

Galaxy Z Fold 5,

Galaxy Z Flip 5,

Galaxy Z Fold 4,

Galaxy Z Flip 4,

Galaxy Z Fold 3,

Galaxy Z Flip 3,

Galaxy Tab S10,

Galaxy A55,

Galaxy A54,

Galaxy A53,

Galaxy A34,

Galaxy A15,

Galaxy A14.

Do programu beta można zgłosić się za pośrednictwem aplikacji Samsung Members.