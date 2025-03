Home Tech Koniec niepewności w temacie aktualizacji do One UI 7. Samsung potwierdził termin

Długo oczekiwana systemowa nakładka One UI 7 dla urządzeń marki Samsung wchodzi w fazę finalną i mamy dobre wiadomości dla posiadaczy sprzętu koreańskiego producenta. Problemów i obsuw po drodze co prawda nie brakowało, ale coraz mniej niewiadomych na horyzoncie, a Samsung potwierdził oficjalnie termin rozpoczęcia procesu aktualizacji do nowej wersji. Właściciele smartfonów Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6 w USA, Korei, Indiach i Wielkiej Brytanii otrzymają dostęp do bety jeszcze w tym tygodniu. Do programu beta pod koniec tego miesiąca będą mogli dołączyć posiadacze telefonów Galaxy S23 oraz tabletów Galaxy Tab S10. A kiedy One UI 7 stanie się dostępny dla wszystkich?