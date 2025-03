One UI 7 to nie tylko ulepszenia dla smartfonów. Samsung chwali się nowymi funkcjami dla Galaxy Buds 3

One UI 7 z ulepszeniami, które docenią właściciele słuchawek Galaxy Buds 3

Samsung chyba stara się odwrócić naszą uwagę od opóźnień w wydaniu stabilnego One UI 7 i w tym przypadku trochę mu się nawet udało. Firma ujawniła bowiem nowe szczegóły dotyczące pogłębienia integracji pomiędzy swoją nakładką a serią słuchawek Galaxy Buds 3. Tak, jak Apple w ramach iOS 18, tak i Samsung przygotował dla użytkowników sporo świetnych funkcji i usprawnień. Przyjrzyjmy się bliżej temu, co zdradził nam producent.

Przede wszystkim właściciele tej generacji słuchawek zyskają przede wszystkim dostęp do bardziej szczegółowych elementów sterujących Galaxy Buds 3 z poziomu panelu szybkich ustawień. Nie trzeba będzie przeszukiwać ustawień aplikacji towarzyszącej, by znaleźć te opcje, bo wystarczy długie naciśnięcie suwaka głośności, by wyświetlić stronę z elementami sterującymi i przełącznikami specyficznymi dla słuchawek Samsunga. To naprawdę ogromne ułatwienie.

Ponadto na tym ekranie będą wyświetlane też inne przydatne informacje, takie jak stan naładowania baterii, szybki dostęp do aktywacji i dezaktywacji trybów dźwięku, możliwość dostosowania korektora graficznego czy włączenia innych ustawień, pokroju dźwięku 360 stopni.

Samsung w One UI 7 stawia na możliwości personalizowania systemu i nie inaczej będzie również z opcjami słuchawek, ponieważ właściciele Galaxy Bud 3 będą mogli wspomniane ustawienia dźwięku personalizować dla każdej aplikacji. Służyć będzie do tego funkcja „Ustawienia dźwięku aplikacji”, również dostępna za pośrednictwem panelu Szybkich ustawień. Wprowadzone raz zmiany będą automatycznie zastosowywane po rozpoczęciu odtwarzania multimediów.

Posiadaczom Galaxy Buds 3 Pro Samsung udostępnia jeszcze funkcję „Adapt Sound”. Po przetestowaniu słuchu, w oparciu o wyniki, stworzy ona niestandardowy profil, specjalnie dostrojony do ich uszy. Można pominąć ten test i posłużyć się przedziałem wiekowym, a funkcja dostosuje ustawienia pod użytkowników poniżej 30 roku życia, mieszczących się w przedziale 30-60 lat lub tych starszych. Oczywiście będzie on mniej dopasowany do nas, ale to już zależy, na co się zdecydujemy.

Niestety tajemnicą wciąż pozostaje to, kiedy One UI 7 pojawi się w stabilnym wydaniu dla urządzeń Galaxy. Na razie opieramy się jedynie na plotkach, a te wskazują na rozpoczęcie procesu aktualizacji w połowie kwietnia.