OnePlus udostępnia OxygenOS 15 dla swojego składaka

Choć minęło już kilka miesięcy od wydania Androida 15, to wciąż nie trafił on na wszystkie kwalifikujące się urządzenia. OnePlus powoli brnie do przodu, udostępniając OxygenOS 15, nakładkę opartą na nowym Androidzie, na kolejne modele i tym razem przyszedł czas na OnePlus Open, czyli jedynego składaka w portfolio firmy.