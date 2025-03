OnePlus szykuje tablet, jakiego jeszcze nie widzieliśmy

OnePlus Pad 2 Pro zapowiada się świetnie

W kwietniu zeszłego roku na rynku pojawił się Pad 2, nowy tablet z Androidem od OnePlus. Dzięki Flagowemu wówczas Snapdragonowi 8 Gen 3 był modelem flagowym, jednak od jego premiery minął już prawie rok, więc najwyższy czas na następcę. Takowy pojawiła się właśnie w najnowszym przecieku, ale co ciekawe, jest w nim nazywany Pad 2 Pro, a nie Pad 3, co nieco zaskakuje, choć warto oczywiście pamiętać, że kwestia nazewnictwa w takich raportach nie zawsze musi pokrywać się z rzeczywistością. Zresztą, o wiele ważniejsza jest specyfikacja urządzenia, a taką też poznaliśmy.

Przede wszystkim urządzenie urośnie względem poprzednika, ponieważ zamiast 12,1-calowego ekrany LCD dostaniemy 13,2-calowy, więc różnica jest tutaj naprawdę spora. Nie ma informacji o wymiarach tabletu, więc trudno powiedzieć, czy pociągnie to za sobą dużą ingerencję w projekt, czy może dodatkowy cal zostanie osiągnięty np. poprzez zmniejszenie ramek dookoła wyświetlacza. Wydaje się jednak, że, tak czy inaczej, OnePlus Pad 2 Pro na pewno trochę urośnie. Po stronie aparatów możemy liczyć na 13-megapikselowy aparat z tyłu i 8-megapikselowa kamerkę do selfie i wideorozmów.

OnePlus Pad 2

Zwiększą się również jego możliwości, ponieważ na pokładzie pojawi się układ Snapdragon 8 Elite w wersji 8-rdzeniowej. Dzięki najnowszemu flagowemu procesorowi firmy Qualcomm będzie to najlepiej wyposażony tablet, jaki do tej pory zadebiutował na rynku. Układ wspierany będzie przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM LPDDR5X i maksymalnie 1 TB pamięci masowej UFS 4.0. Po stronie zasilania znajdzie się bateria o pojemności około 10 tys. mAh, co również stanowi wzrost względem 9510 mAh u poprzednika, chociaż różnica nie jest spektakularna. Tablet naładujemy z mocą 67 lub 80 W, co nie zostało jeszcze sprecyzowane.

Jeśli śledzicie na bieżąco doniesienia związane z tabletami, to zapewne nie umknęły wam niedawne plotki o Oppo Pad 4 Pro. Pojawiły się one pod koniec zeszłego miesiąca i jeśli spojrzymy na ujawnione wcześniej szczegóły, to zauważymy, że są one w zasadzie identyczne z tym, co ujawnia nam nowy raport o OnePlus Pad 2 Pro. Zapewne więc znowu będziemy mieli do czynienia z przykładem rebrandingu, choć jeszcze nie wiadomo, który sprzęt pojawi się szybciej. Plotki wskazują, że tablet Oppo zadebiutuje już w kwietniu, razem z nowymi modelami z serii Find X8. Możliwe więc, iż pozostanie on dostępny jedynie na chińskim rynku, podczas gdy pod nazwą OnePlus Pad 2 Pro będzie skierowany do klientów w pozostałych regionach.