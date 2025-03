Home Tech Orlen wyłączy jedną ze znanych aplikacji. Lepiej pamiętaj o zmianie, bo wpadniesz w kłopoty

Przez cały rok przypominali i przypominali, ale to ewidentnie niewiele pomogło. Nadal istnieje pewna grupa ludzi, którzy z uporem maniaka korzysta z jednej ze znanych aplikacji. Co ciekawe, została ona już ponad rok temu usunięta ze sklepów Google Play i App Store. Orlen ma chyba dość, bo właśnie ogłosił jej ostateczne wyłączenie z końcem marca i od tego nie będzie już odwrotu. Oczywiście użytkownikom jest oferowana przesiadka na inną aplikację, więc nie pozostaną bez pomocy. Muszą ‘jedynie’ chcieć pozostawić poprzednie rozwiązanie, do którego tak mocno się przyzwyczaili. Inaczej sami proszą się o kłopoty przy każdych odwiedzinach rodzimej sieci stacji paliw.