Wielkie łatanie Windows i Office. Zlikwidowano aż 58 podatności

Firma Microsoft usunęła 58 luk w zabezpieczeniach w ramach Patch Tuesday, w tym kilka z nich, które są już – niestety -wykorzystywane w praktyce. Wprowadzenie poprawek wpłynie znacząco na podniesienie bezpieczeństwa użytkowników oraz samego systemu operacyjnego.

Patch Tuesday – marzec 2025

Według Microsoftu, sześć luk w zabezpieczeniach systemu Windows jest już wykorzystywanych przez hakerów do przeprowadzania ataków. To bardo zła wieść, ale dzięki łatkom zniknie możliwość eksploatacji tych niedociągnięć. Czym są te luki? Microsoft podaje skąpe informacje na ich temat w swoim biuletynie bezpieczeństwa. Ogólnie w systemach Windows – w tym Server, 10 i 11 – załatano 43 luki. Na szczęście żadna z niech nie została zaklasyfikowana jako “krytyczna”.

Jak podaje Dustin Childs z Trend Micro, jedna z luk to CVE-2025-26633. Pojawia się w Microsoft Management Console (MMC) i jest wykorzystywana przez grupę ATP EncryptHub (znaną również jako Larva-208) do przeprowadzania ukierunkowanych ataków. Sprawcy skutecznie zaatakowali już ponad 600 organizacji. Luka dotyczy obsługi plików MSC, których atakujący mogą użyć do ominięcia mechanizmów bezpieczeństwa i wykonania kodu z uprawnieniami użytkownika.

Jeśli zamontujesz specjalnie spreparowany plik wirtualnego dysku twardego (VHD), istnieje również exploit dla luk CVE-2025-24993 i CVE-2025-24985. Podczas gdy jedna luka RCE (Remote Code Execution) dotyczy systemu plików NTFS, druga znajduje się w sterowniku systemu plików FAT. W połączeniu z luką EoP (Elevation of Privilege) atakujący może przejąć cały system.

Zalogowany użytkownik może zostać oszukany i uruchomić specjalnie spreparowany program, który wykorzystuje lukę CVE-2025-24983 w podsystemie jądra Win32, może zostać wykonany kod z uprawnieniami systemowymi. W połączeniu z eksploitem RCE może to doprowadzić do przejęcia kontroli nad systemem.

Firma Microsoft klasyfikuje pięć luk RCE w systemie Windows jako krytyczne, ale na szczęście nie zostały one jeszcze wykorzystane. Dwie luki w usługach pulpitu zdalnego — CVE-2025-24035 i CVE-2025-24045 — wydają się być szczególnie problematyczne. Atakujący musiałby połączyć się z podatną bramą RDS, aby wstrzyknąć i wykonać kod.

Luki w zabezpieczeniach pakietu Microsoft Office i Edge

Firma Microsoft naprawiła 11 luk w swoich produktach i usługach Office, z których wszystkie są lukami RCE. Luka CVE-2025-26630 w Access była już publicznie znana z wyprzedzeniem (jest to zagrożenie typu “zero-day”). Jedyną luką zidentyfikowaną jako “krytyczna” jest CVE-2025-24057, która prawdopodobnie może dotyczyć wszystkich aplikacji Office. Istnieją trzy luki RCE w Wordzie i Excelu.

Najnowsza aktualizacja zabezpieczeń dla przeglądarki Edge firmy Microsoft to wersja 134.0.3124.51 z 6 marca, oparta na Chromium 134.0.6998.45. Naprawia ona lukę w zabezpieczeniach specyficzną dla Edge ( CVE-2025-26643 ). A 10 marca, Google wydało nową aktualizację zabezpieczeń dla Chrome (wersja 134.0.6998.89), która naprawiła lukę typu zero-day.

Nowe aktualizacje Windows możesz wprowadzić poprzez Windows Update, a w przypadku Edge i Office dokonując aktualizacji aplikacji z ich menu. Ponieważ chodiz o bezpieczeństwo – warto dokonać tego jak najszybciej.