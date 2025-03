Home Tech Czy dzięki tej wiadomości wyrobisz sobie kartę PayPo? Wcale się nie zdziwię

Czy dzięki tej wiadomości wyrobisz sobie kartę PayPo? Wcale się nie zdziwię

Z wirtualnej karty PayPo wprowadzonej w listopadzie 2024 roku, umożliwiającej płatności odroczone (BNPL – Buy Now, Pay Later) skorzystało do tej pory ponad 100 tys. użytkowników. Podobne rozwiązanie od pewnego czasu oferuje również Allegro pod postacią Allegro Pay. Mamy tu karty jednak płatnicze z odroczoną płatnością w formie wirtualnej, jak i fizycznej, podczas kiedy PayPo wymaga własnej aplikacji mobilnej i oferuje wyłącznie nośnik wirtualny. Nowy etap w rozwoju usługi z pewnością pomoże PayPo wyjść nieco szerzej ze swoją ofertą i bez potrzeby inwestowania w plastikową kartę skuteczniej konkurować z innymi graczami na tym rynku.