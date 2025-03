Standardy PCI Express 7.0 już (prawie) ustalone. A kiedy wejdzie na rynek?

PCI Express 7 jest na etapie 0.9, który PCI-SIG określa jako “ostateczny projekt specyfikacji”. Technologia była w wersji 0.5 rok temu, a ogólnie została stworzona w 2022 roku. Co istotne – organizacja odpowiedzialna za ten standard nie widzi go u konsumentów, a przede wszystkim w zastosowaniach profesjonalnych.

PCIe 7.0 – co potrafi?

Chociaż poprzedni standard, czyli PCI Express 6.0, został oficjalnie zatwierdzony w styczniu 2022 roku, a więc ponad trzy lata temu, jak na razie na rynku nie widzimy wsparcia dla tej technologii. Szczytem płyt głównych jest PCIe 5.0, a żaden producent nie śpieszy się w wdrażaniem 6.0. Dlatego w praktyce ogłoszenia PCI-SIG to tylko teoria, gdyż nie mają odwzorowania w prawdziwym świecie jeszcze lata po fakcie.

Aczkolwiek warto wiedzieć, co nas czeka w przyszłości. Standard PCI Express podwaja szybkość transmisji danych co około trzy lata. W edycji 6.0 jest to 64 GT/s, w wersji 7.0 ma być to więc 128 GT/s. W tym celu zostanie zastosowana konfiguracja x16 wykorzystująca sygnalizację PAM4. Ma pojawić się także poprawa efektywności energetycznej.

PCI-SIG nie widzi PCI Express 7 na rynku PC – przynajmniej na początku. Standard jest ukierunkowany na przetwarzanie w chmurze, 800-gigabitowy Ethernet i oczywiście sztuczną inteligencję. Będzie wstecznie kompatybilny z poprzednimi iteracjami PCIe. Ale nie spodziewajmy się go szybciej niż w 2028-2029 roku. A kiedy u konsumentów? Zapewne rok lub dwa później, jednak cały czas wszystko pozostaje zagadką.