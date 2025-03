Sto tysięcy gigabajtów i rozmowy bez limitu w najnowszej promocji Żabki i Plusa!

Kup starter Plus w Żabce, a nie zdołasz wyczerpać terabajtów danych

Promocja skierowana jest do wszystkich klientów, którzy od 19 do 25 marca zakupią w sieci sklepów Żabka startera Plus Na Kartę lub Plush Na Kartę. Aby skorzystać z promocji, należy:

kupić wspomniany wyżej starter

zarejestrować go w sklepie Żabka

zasilić konto kwotą minimum 35 zł

wyrazić zgodę marketingową dotyczącą przesyłania ofert i marketingu bezpośredniego przez Polkomtel Sp. z o.o, wysyłając SMS o treści ZGODA35 pod numer 80944

Po spełnieniu wymagań mamy do dyspozycji:

nielimitowane rozmowy do krajowych sieci telekomunikacyjnych

nielimitowane wysyłanie wiadomości SMS i MMS do odbiorców krajowych

pakiet 100000 GB (100 TB) danych do wykorzystania

Usługa jest automatycznie odnawiana co 30 dni, co oczywiście wymaga zapewnienia środków w wysokości 35 zł na koncie – dwa dni wcześniej użytkownik otrzyma SMS z informacją o odnowieniu. Maksymalny czas trwania oferty promocyjnej to 36 miesięcy.

Promocyjny pakiet dzięki niesamowicie dużemu, odnawianemu co miesiąc pakietowi internetu nie różni się właściwie od ofert no-limit. Z pewnością ucieszą się z niej wymagający użytkownicy, którzy zamiast abonamentu wolą pełną kontrolę nad wydatkami i z tego powodu decydują się na oferty pre-paid. Z pewnością usługa w wariancie oferowanym przez Plus i Żabkę jest jedną z ciekawszych dostępnych na polskim rynku.

Pełen regulamin usługi dostępny jest tutaj