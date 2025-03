Poco C75 za 399 zł w sieci NEONET. Czy to smartfon dla ciebie?

Co w Poco C75 siedzi?

Specyfikacja Szczegóły Ekran 6.88″ IPS LCD, 1640 × 720 (HD+), 120Hz Procesor MediaTek Helio G81-Ultra RAM 8 GB Pamięć Wewnętrzna 256 GB (możliwość rozszerzenia microSD) Aparat Tylny 50 Mpix + dodatkowy obiektyw Aparat Przedni 13 Mpix Bateria 5160 mAh Ładowanie 18 W System Operacyjny Android 14 (HyperOS) Łączność Wi-Fi (dwuzakresowe), Bluetooth 5.4 Inne Czytnik linii papilarnych (boczny), Dual SIM, Wyjście słuchawkowe 3,5 mm, IP52

Poco C75 przyciąga wzrok dużym wyświetlaczem IPS LCD o przekątnej 6,88 cala i odświeżaniu 120 Hz. Duży ekran zapewnia komfortowe oglądanie filmów, przeglądanie stron internetowych oraz korzystanie z mediów społecznościowych. Rozdzielczość 1640 × 720 pikseli, choć niezbyt wielka, w tej kategorii cenowej oferuje dobrą jakość obrazu do codziennych zastosowań i multimediów. Jasność ekranu, sięgająca 600 nitów, zapewnia przyzwoitą czytelność nawet w jaśniejszym otoczeniu.

src: Xiaomi

Czarna obudowa Poco C75 charakteryzuje się przemyślanym wzornictwem. Mimo zastosowania tworzywa sztucznego sprawia solidne wrażenie, a wzornictwo telefonu upodabnia go do produktów z segmentu premium. Atutem w tej cenie jest odporność na kurz i zachlapania potwierdzona certyfikatem IP52.

Sercem Poco C75 jest ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G81-Ultra, który zapewnia płynne działanie w codziennych zadaniach, takich jak przeglądanie internetu, korzystanie z aplikacji społecznościowych i oglądanie wideo. Dużo w tym zasługi pamięci 8 GB RAM – to znaczący plus w tej kategorii cenowej. Użytkownik otrzymuje także aż 256 GB pamięci na dane, co pozwala na przechowywanie dużej ilości zdjęć, filmów i aplikacji bez obaw o brak miejsca.

System aparatów w Poco C75 składa się z pojedynczego aparatu 50 Mpix z tyłu – można nim zrobić dobrej jakości zdjęcia w przyzwoitych warunkach oświetleniowych – oraz z apartu do selfie 13 Mpix, który poradzi sobie z komunikacją.

src: Xiaomi

Jednym z kluczowych atutów Poco C75 jest jego bateria o pojemności 5160 mAh. Tak pojemne ogniwo zapewnia długi czas pracy na jednym ładowaniu. Telefon obsługuje szybkie ładowanie o mocy 18 W.

Poco C75 działa pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką Xiaomi HyperOS. Producent obiecuje do dwóch dużych aktualizacji systemu, co jest pozytywnym aspektem w przypadku budżetowego smartfona. Obsługuje dwie karty nanoSIM, ma slot na kartę microSD, czytnik linii papilarnych umieszczony na boku urządzenia oraz funkcję rozpoznawania twarzy. Telefon posiada również gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, dwuzakresowe Wi-Fi oraz Bluetooth 5. Wbudowany głośnik jest monofoniczny, lecz smartfon ma na pokładzie także gniazdo mini-jack do podłączenia słuchawek przewodowych.

Promocja NEONET – smartfon za 399 zł

W sieci NEONET do końca marca 2025 roku opisywany powyżej smartfon można kupić w bardzo dobrej promocji – z kodem CENYSPADAJA kosztuje zaledwie 399 zł – taniej o 90 zł. Towar dodany do koszyka powinien mieć kod automatycznie aktywowany, ale warto się upewnić, szczególnie że sklep po drodze nieco spamuje dodatkowymi usługami i ofertą akcesoriów. Poco C75 to nie jest potęga, ale świetnie sprawdzi się jako smartfon dla osoby starszej, albo pierwszy smartfon dla dziecka i warto mu dać szansę.