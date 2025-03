Procesory Ryzen lepsze na Windows 10 niż 11? Sporo na to wskazuje

Oprócz premiery nowej karty, firma omówiła również świeże funkcje w swoim najnowszym pakiecie sterowników chipsetu, w tym jedną, która sprawia, że nie trzeba ponownie instalować systemu Windows po zmianie procesorów. Oprócz tego sterownik naprawia również problem z VBS w systemie Windows 10. I ta naprawa okazała się strzałem w dziesiątkę.

O co chodzi z VBS w Ryzen i Windows?

W wytycznych Microsoftu napisano, że w przypadku karty graficznej AMD zaleca włączenie VBS (jeśli nie jest domyślnie włączone) do testów i sprawdzenia poprawności działania. Przy czym jeśli użytkownik chce wyłączyć VBS, najlepiej zrobić to w BIOS-ie, a nie w oprogramowaniu. VBS to funkcja znana ze swojego dużego zapotrzebowania na wydajność, a nowe testy wykazały, że zarówno Ryzen 9 9950X3D, jak i wcześniej wydany Ryzen 7 9800X3D radzą sobie gorzej w systemie Windows 11.

VBS – czyli Virtualization-Based Security (zwane również “Core Isolation”) – to funkcja zabezpieczeń systemu Windows, która wykorzystuje m.in. wirtualizację opartą na sprzęcie, aby stworzyć odizolowane środowisko w celu ochrony przed potencjalnie złośliwym kodem, który może uszkodzić jądro. Bezpieczeństwo jest również powodem, dla którego Microsoft zaleca użytkownikom aktualizację do systemu Windows 11 z wersji 10 za pomocą czystej instalacji .

fot.: Tech YES City fot.: Tech YES City

Czytaj też: Coraz więcej problemów z procesorem Ryzen 7 9800X3D. Czy to wina AMD?

Jak pokazały testy przeprowadzone przez kanał YT “Tech YES City”, zalecane przez Microsoft ustawienie wcale nie było optymalne do grania. Na przykład w Fortnite istnieje 18% przewaga wydajnościowa w systemie Windows 10 w porównaniu z systemem Windows 11 (VBS). Co być może jeszcze ciekawsze, Windows 10 nadal ma przewagę, nawet gdy w Windows 11 wyłączono VBS. Choć różnica się zmniejszyła, to nadal wynosiła znaczące ok. 9,25% na korzyść Windows 10. Podobną tendencję można było zaobserwować także w Kingdom Come Deliverance 2 i innych grach, choć nie w takim stopniu, jak w Fortnite .