Zrobili elektryczny rower nowej generacji. Wygląda obłędnie, ale jego cena powoduje atak serca

Porsche na dwóch kółkach, czyli jak eBike Sport 2025 rewolucjonizuje elektryczne rowery

Porsche od lat jest symbolem doskonałego połączenia technologii, designu i osiągów. Firma chce słynąć z takiego podejścia nie tylko w segmencie samochodów sportowych, bo przenosi również swoje inżynieryjne podejście na sektor jednośladów, czego najnowszym dowodem jest nowa generacja elektrycznego roweru Porsche eBike Sport 2025. Wedle zapowiedzi, nie jest to jedynie standardowy środek transportu, ale zaawansowane technologicznie rozwiązanie dla rowerzystów poruszających się po mieście i łatwym terenie, które ma oferować wysoką jakość jazdy i zaawansowane technologie. Tak przynajmniej twierdzi producent.

Czytaj też: Tryb Gravel+, czyli jak Orbea Denna wkłada tajną broń w ręce rowerzystów

Porsche eBike Sport 2025 bazuje na ultralekkiej ramie z włókna węglowego, która została zaprojektowana przez renomowane Studio F.A. Porsche we współpracy z Rotwild, czyli niemiecką marką słynącą z precyzyjnie wykonanych rowerów górskich. Nie zabrakło też kierownicy i mostku z tego samego rodzaju materiału. Taka konstrukcja zapewnia niską wagę i zwiększoną sztywność, co poprawia efektywność przenoszenia siły na napęd oraz precyzję sterowania. Nowością w modelu 2025 jest ulepszone zawieszenie, bo widelec Fox Float 34 Performance Elite ze skokiem na poziomie 120 mm oraz tylny amortyzator, który ma oferować większy komfort oraz jeszcze lepsze tłumienie drgań.

W kwestii napędu Porsche eBike Sport 2025 doczekał się sprawdzonego silnika Shimano EP801, który oferuje moment obrotowy na poziomie 85 Nm i czerpie zasilanie z 504- lub 630-Wh akumulatora. Jego pojemność różni się w zależności od rozmiaru ramy (odpowiednio S oraz M/L), a oferowany zasięg na jednym ładowaniu ma przebijać poziom nawet 130 km (w zależności od trybu wspomagania). Dodatkowym udogodnieniem jest elektroniczna przerzutka zewnętrzna Shimano XT Di2, która oferuje 12 przełożeń oraz zmianę biegów tak płynną, jak poglądy polityków przed wyborami.

Czytaj też: Określisz go mianem e-bike, to go obrazisz. Ta firma rowerowa jest pewna swojej rewolucji

Nabywcy mogą liczyć również na Supernova Starstream X Pro, a więc wyjątkowo mocne przednie światło o jasności do 1000 lumenów, które uzupełnia minimalistyczne światło Topeak BeSeen na tyle oraz hamulce tarczowe Magura MT7. Nowością w wydaniu na 2025 rok są z kolei obręcze z włókna węglowego Xentis Mount-X, które dodatkowo redukują wagę roweru, bo ta spada do zaledwie 21,6 kg. Warto wspomnieć, że choć podstawowy wariant Porsche eBike Sport 2025 jest dostępny wyłącznie w eleganckim odcieniu beżowym, to jego wersja “przygodowa” eBike Cross Performance EXC zachwyca już paletą pięciu dostępnych kolorów inspirowanych kultowymi lakierami Porsche, bo Provence, Purple Sky Metallic, Vandanium Grey Metallic, Jet Black Metallic oraz Carrara White Metallic.

Czytaj też: Waży mniej niż twój laptop. Ten wyjątkowy rower zmusza do diety, bo… inaczej się złamie

Porsche eBike Sport 2025 to zdecydowanie sprzęt klasy premium. Jeśli nie widzicie tego w projekcie czy osprzęcie, to dostrzeżecie w cenie, bo ten elektryczny rower można kupić za 10920 dolarów, czyli około 10000 euro… i to przed naliczeniem podatku. Nic więc dziwnego, że Porsche eBike Sport 2025 to propozycja dla tych, którzy oczekują połączenia luksusu, zaawansowanej technologii i doskonałej jakości jazdy.