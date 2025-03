Home Tech Tryb Gravel+, czyli jak Orbea Denna wkłada tajną broń w ręce rowerzystów?

Tryb Gravel+, czyli jak Orbea Denna wkłada tajną broń w ręce rowerzystów?

Rynek rowerów elektrycznych przeznaczonych do terenu rośnie, choć nie w tak zawrotnym tempie jak inne segmenty e-bike i trudno się temu dziwić, bo są trudniejsze do zaprojektowania, a do tego droższe. Firma Orbea dba jednak o to, aby poszukujący nowego roweru terenowego mieli do wyboru nowinki na rynku i przejawem tego ma być zaprezentowany właśnie model Denna.