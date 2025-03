Polak nie płakał, jak kupował. ATTO 2 oferuje fajne bajery i porządny napęd w niskiej cenie

BYD ATTO 2 debiutuje w Polsce. Czym ten elektryczny kompaktowy SUV chce podbić serca polskich kierowców?

Ostatnio firma BYD zaskoczyła mnie zaawansowaniem akumulatorów stosowanych w swoich samochodach elektrycznych, a teraz udało jej się to zrobić nowym elektrykiem, który łączy zalety dużych SUV-ów z kompaktowymi wymiarami oraz przystępną ceną. Mowa o ATTO 2, który właśnie zadebiutował w Polsce i co tu dużo mówić… kusi swoimi możliwościami. No, oczywiście o ile szukacie tego typu samochodu – SUV-a o wymiarach 4310 × 1830 × 1675 mm o rozstawie osi na poziomie 262 cm i bagażnikiem o pojemności 400 litrów, którego można powiększyć do 1340 litrów po złożeniu tylnej kanapy.

Zacznijmy od tego, że BYD ATTO 2 został oparty na e-Platform 3.0, a więc platformie specjalnie zaprojektowanej pod samochody elektryczne. Widać to przede wszystkim w konstrukcji CTB (Cell-to-Body), sprowadzającej się do integracji akumulatora z nadwoziem, co m.in. zwiększa sztywność i poprawia osiągi jezdne. Ten magazyn energii sam w sobie jest zresztą wyróżnikiem modelu, bo sprowadza się do typu Blade o pojemności 45,12 kWh i wykorzystuje ogniwa na bazie chemii LFP (litowo-żelazowo-fosforanowej), która zapewnia lepszą trwałość i bezpieczeństwo względem tradycyjnych ogniw litowo-jonowych.

Wspomniany akumulator zasila pojedynczy silnik elektryczny o mocy 177 koni mechanicznych i 290 Nm momentu obrotowego. Taka jednostka rozpędza ATTO 2 do setki w 7,9 sekundy, a maksymalnie pozwala rozwinąć prędkość 160 km/h, co odpowiada standardowi w tej klasie miejskich SUV-ów. Potwierdza to fakt, że zasięg w cyklu mieszanym (WLTP) wynosi 312 km, a w cyklu miejskim przyzwoite 463 km, choć pamiętajmy, że w warunkach rzeczywistych zasięg może się różnić. O strachu przed regularnymi pobytami przy ładowarkach przez długie godziny mamy z kolei zapomnieć, bo BYD zadbał o to, aby ATTO 2 można było ładować prądem stałym o mocy 65 kW. Efekt? Dobicie od 10 do 80 procent naładowania w około 37 minut, ale jeśli macie dostęp do garażu i ładowarki prądu przemiennego, to maksymalnie wtłoczycie w akumulator 11 kW mocy, wydłużając proces ładowania do około 5,5 godziny.

Na wnętrze ATTO 2 nie ma na co narzekać, bo samochód gwarantuje obsługę Android Auto oraz Apple CarPlay (bezprzewodowo), cyfrowe zegary o przekątnej 8,8 cala, a także wsparcie funkcji głosowych, które to są aktywowane komendą Hi BYD. Samochód posiada również funkcję karaoke zintegrowaną z systemem infotainment, kilka portów USB z 60-watowym USB-C na czele oraz opcję ładowania bezprzewodowego w droższym wariancie. Bezpieczeństwo ma z kolei zapewniać kompleksowy zestaw systemów asystujących kierowcę, a w tym adaptacyjny tempomat, systemy ostrzegania o kolizjach, asystenta pasa ruchu oraz monitoring martwego pola.

Standardowym wyposażeniem ATTO 2 jest pompa ciepła, a więc wręcz konieczny element każdego elektrycznego samochodu w umiarkowanym klimacie, który rozwiązuje problem zbyt dużej ilości energii poświęcanej na ogrzewanie. Możecie też zapomnieć o zastanawianiu się godzinami nad konfiguracją, ponieważ BYD sprzedaje ATTO 2 w dwóch wersjach wyposażenia, bo Active (129900 zł) oraz Boost (141000 zł), ale już podstawowa wersja Active oferuje bogate wyposażenie, które wyróżnia ją na tle konkurencji.

Oprócz pompy ciepła wersja Active zapewnia panoramiczny dach, LED-owe światła, 10,1-calowy ekran dotykowy oraz funkcję Vehicle-to-Load (V2L), umożliwiającą zasilanie urządzeń elektrycznych z samochodu. Wersja Boost to już typowe ulepszenie dla bardziej wymagających, bo zapewnia 12,8-calowy ekran, podgrzewane fotele i kierownicę oraz zaawansowany system audio. Możecie też poczekać na wersję Comfort, bo ta zadebiutuje w trzecim kwartale bieżącego roku i zaoferuje nawet 420 km zasięgu na jednym ładowaniu w cyklu mieszanym.