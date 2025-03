Kilka prostych zmian w przeglądarce i internet stanie się bezpieczniejszym miejscem. Poznaj je!

Przeglądarki – a zwłaszcza Firefox i Tor – oferują przydatne, wbudowane ustawienia, które zwiększają bezpieczeństwo danych i prywatność. Przyjrzyjmy się niektórym z najważniejszych, jakie znajdziemy w dzisiejszych przeglądarkach internetowych oraz temu, jak musisz je dostosować, aby zapewnić sobie maksymalną ochronę.

Włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Prawie wszystkie nowoczesne przeglądarki oferują możliwość synchronizacji danych, takich jak zakładki, historia przeglądania, otwarte karty, hasła i wiele innych. Chociaż jest to wygodne, należy rozważyć ryzyko, zwłaszcza jeśli chodzi o synchronizację metod płatności. Jeśli decydujesz się na synchronizację danych, upewnij się, że zabezpieczasz swoje konto silnym hasłem i uwierzytelnianiem dwuskładnikowym. Oznacza to, że nawet jeśli ktoś zdobędzie Twoje hasło, nie będzie mógł uzyskać dostępu do Twojego konta bez Twojego telefonu.

Firefox jest pod tym względem wręcz wzorowy. Aby włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe, przejdź do Ustawień, a tam do działu Synchronizacja, gdzie wybierz “Zarządzanie kontem”. Zmień “Uwierzytelnianie dwuetapowe” na włączone. Uwaga – potrzebujesz w tym celu takiej aplikacji, jak Authy lub Google Authenticator.

Wyłącz zapisywanie poufnych danych

Choć nie ma niczego złego w synchronizowaniu otwartych kart między urządzeniami, to takie wrażliwe dane, jak związane z kontem czy kartami kredytowymi i płatniczymi, powinny być szczególnie chronione. Dlatego może lepiej nie zapisywać ich w pamięci przeglądarki? Jeśli chcesz mieć pewność, że tak się nie stanie, w Ustawieniach przejdź do sekcji “Prywatność i bezpieczeństwo”, a następnie odznacz “Zachowywanie i wypełnianie metod płatności”. Funkcję taką mają także przeglądarki jak Chrome, Vivaldi oraz Opera.

Pliki cookie stron trzecich i inne moduły śledzące

Reklamodawcy chcą mieć pewność, że pieniądze, które inwestują, trafiają do właściwych odbiorców, dlatego pliki cookie i trackery stron trzecich rozpowszechniły się w ciągu ostatnich lat. Są one używane do identyfikowania użytkownika i śledzenia jego aktywności w sieci, co pomaga reklamodawcom kierować reklamy do konkretnych grup demograficznych, których potrzebują.

Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz zmienić ustawienia prywatności plików cookie w swojej przeglądarce. W przeglądarce Firefox znajdziesz te opcje, przechodząc do Ustawień, a tam w “Prywatność i bezpieczeństwo” wybierając własne ustawienia ochrony przed śledzeniem. O ile przy Standardowej ochronie otrzymasz Total Cookie Protection, które zapobiega śledzeniu Cię przez trackery między witrynami, o tyle we własnych ustawieniach możesz dołożyć także inne zabezpieczenia.

W większości przeglądarek możesz również zauważyć opcję nazwaną “Nie śledź” lub podobnie. Gdy ją wybierzesz, przeglądarka poinformuje witryny i serwery, że nie chcesz być śledzony. Jednak to one muszą uszanować tę prośbę, a że większość tego nie robi, jest to bezużyteczne.



Zaszyfruj swoje żądania DNS

Za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę internetową, adres URL tej strony musi zostać przetłumaczony na adres IP serwera, który hostuje tę stronę internetową. To tłumaczenie jest wykonywane przez serwer DNS, a zazwyczaj to żądanie jest wysyłane do serwera DNS w postaci niezaszyfrowanej. Jeśli ktoś “podsłuchiwał” Twoje połączenie, mógł zobaczyć, które strony internetowe odwiedzasz.

Chcesz, aby Twoje żądania DNS były prywatne? Musisz włączyć “DNS przez HTTPS”, co zapewnia, że Twoje żądania DNS są wysyłane przez szyfrowane połączenie. Firefox ma jasno ustrukturyzowany język dla tej funkcji – może być wzorem dla innych. Ponadto oferuje trzy poziomy ochrony. “Zwiększona” pozwala wybrać bezpiecznego dostawcę DNS (domyślnie Cloudflare), a Firefox spróbuje zaszyfrować wszystkie żądania DNS. Jeśli się nie powiedzie, powróci do zwykłego, niezaszyfrowanego serwera DNS. Jeśli przełączysz się na „Maksymalną ochronę”, Firefox będzie używał tylko zaszyfrowanych żądań DNS bez opcji zapasowej.

Użyj połączeń mostkowych z Tor

Korzystanie z przeglądarki Tor i sieci Tor jest jednym z najbezpieczniejszych sposobów korzystania z Internetu. Ponieważ ruch internetowy jest kierowany na różne serwery, przeglądarka może być nieco wolniejsza niż zwykle, ale Twoja aktywność jest naprawdę anonimowa. Minus? Dostęp do sieci Tor jest często blokowany przez administratorów, a operatorzy stron internetowych i organy prawne zawsze starają się utrudnić anonimowe przeglądanie witryn.

Ale jest obejście. Przeglądarka Tor oferuje coś, co nazywa się „mostkami”, które najpierw muszą zostać włączone. Przejdź do Ustawień, tam wybierz “Połączenie”, a następnie przewiń w dół do sekcji “Mostki”. Kliknij “Wybierz jeden z wbudowanych mostków” i dokonaj wyboru, a następnie kliknij “Połącz”.

Istnieją trzy wbudowane w przeglądarkę Tor mostki: