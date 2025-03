[WIDEO] Doczepiany obiektyw, AI usuwające ludzi z wideo i realme 14 Pro+ prosto z MWC

Dla realme 2025 rok ma być przełomem. Firma zapowiedziała trzyletni plan wzrostu, który ma skutkować zwiększeniem bazy użytkowników o 200%. W związku z tym firma będzie inwestowała w rozwój urządzeń w wielu miejscach na świecie – w Europie będzie to wzrost wydatków o 700%. Do tego przynajmniej raz do roku będziemy świadkami kolaboracji realme z kultowymi markami, co ma przełożyć się na ciekawe edycje limitowane urządzeń i nie tylko. Poprzeczkę producent zawiesił wysoko – w ciągu trzech lat chce sprzedać 100 milionów urządzeń wyposażonych w AI.

realme nie przestaje tworzyć innowacji

Najnowszymi owocami kreatywności realme są smartfony z serii realme 14 Pro. Te do 16 marca możecie kupić taniej. Warto zainteresować się nimi chociażby ze względu na możliwości fotograficzne, ale także i trwałą obudowę oraz unikatowy system diod pozwalający na doświetlenie zdjęcia w sposób inny niż w reszcie smartfonów na rynku. A jeżeli chodzi o unikatowe podejście do fotografii, to producent na targach MWC w Barcelonie zaprezentował koncept smartfonu z doczepianym obiektywem. Możecie go zobaczyć zarówno w tekście, jak i na wideo z wyjazdu.