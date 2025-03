Revolut przestanie być bezpieczną przystanią dla dłużników

Revolut poza systemem Ognivo

Zgodnie z danymi Infor.pl, z aplikacji Revolut korzysta w Polsce około 4 mln użytkowników, a przyrost roczny sięgnął już miliona. Jak się jednak okazuje, przynajmniej część z nich ma motywacje nieco mniej dobre, niż tylko docenianie jakości oferowanych usług.

Chociaż bowiem Revolut oferuje konta osobiste z polskimi numerami IBAN, to są to konta wirtualne, z numerami wynajmowanymi od Aion Banku. Revolut pozostaje bankiem litewskim i działa pod nadzorem tamtejszego banku centralnego, czyli Banku Litwy. Oznacza to, że prowadzone tam konta są „bezpieczne” przed polskimi organami egzekucyjnymi, czyli przed komornikiem sądowym.

Za komunikację między organami egzekucyjnymi, urzędami i bankami odpowiada elektroniczny system Ognivo, prowadzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową. To dzięki niemu da się sprawnie przenieść konto z banku do banku i to dzięki niemu komornik jest w stanie sprawnie sprawdzić, gdzie dłużnik ma konta i ustalić, jaki majątek tam przechowuje. Wymiana danych jest szybka, zautomatyzowana i zabezpieczona. Ognivo umożliwia przekazywanie danych np.:

Bankom komercyjnym – do sprawdzania rachunków klientów, obsługi mieszkaniowych rachunków powierniczych, zarządzania usługami płatniczymi i do obsługi cesji wierzytelności.

– do sprawdzania rachunków klientów, obsługi mieszkaniowych rachunków powierniczych, zarządzania usługami płatniczymi i do obsługi cesji wierzytelności. Komornikom i urzędom skarbowym – mogą pytać o rachunki bankowe dłużników w celu usprawnia postępowania egzekucyjnego i identyfikacji majątku dłużnika.

– mogą pytać o rachunki bankowe dłużników w celu usprawnia postępowania egzekucyjnego i identyfikacji majątku dłużnika. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – do sprawdzania, gdzie płatnik składek prowadzi konto bankowe.

– do sprawdzania, gdzie płatnik składek prowadzi konto bankowe. Sądom i Poczcie Polskiej – korzystają z modułu do obsługi transferu rachunków, usług płatniczych i innych procesów administracyjnych.

Revolut ze względu na podległość pod litewski Bank Litwy pozostaje jednak poza systemem Ognivo i konta tam prowadzone (nawet te z polskimi numerami) nie są widoczne dla wysyłanych zapytań. Jest to zatem bezpieczna przystań dla wszelkiego typu dłużników, unikających egzekucji.

Nowe przepisy mają zrównać rachunki wirtualne z tradycyjnymi

Zgodnie z informacjami portalu Bankier.pl, prowadzone są prace zmierzające do zmiany tej sytuacji. Projektowane przepisy zakładają, że rachunki wirtualne oferowane na polskim rynku będą podlegały takim samym regułom, jak zwykłe rachunki. A to oznacza także obligatoryjny udział w systemie Ognivo. prace prowadzone są także na szczeblu Unii Europejskiej – za dwa lata zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące prania pieniędzy, a Komisja Europejska i EBC prowadzą analizy i zastanawiają się nad uregulowaniami dotyczącymi wirtualnych IBAN-ów. Zorientowani w sprawie prawnicy mówią o perspektywie 2-3 lat, zanim nastąpią zmiany.

Do tego czasu niestety użytkownicy unikający komornika będą w Revolut bezpieczni.