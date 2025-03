Robot sprzątający Dreame Mova M1 taniej w Biedronce

Dreame Mova M1 – co ten robot właściwie potrafi?

Na początek może trochę szczegółów o tym, co mamy w środku, czyli specyfikacja techniczna:

Kolor: biały

Wymiary: średnica 32,5 cm, wys. 7,6 cm

Pojemność: pojemność zbiornika na kurz – 300 ml; pojemność zbiornika na wodę – 220 ml

Waga: 2,5 kg

Opis elementów: robot sprzątający, stacja ładująca, narzędzie do czyszczenia, zasilacz, szczotka boczna

Moc: 4500 Pa

Pojemność baterii: 2600 mAh

Okres gwarancji (lata): 2

Poziom hałasu: 51 dB

Robot sprzątający Dreame Mova M1 z funkcją mopowania to skuteczne rozwiązanie, które ułatwia codzienne porządki domowe, oferując wygodę i efektywność. Dostępny w sieci sklepów Biedronka, robot łączy w sobie zaawansowaną technologię, sprawność i intuicyjną obsługę.

Dreame Mova M1 wyróżnia się imponującą mocą ssania 4500 Pa, co gwarantuje skuteczne usuwanie kurzu, brudu, sierści zwierząt i innych zanieczyszczeń z różnorodnych powierzchni – od twardych podłóg, przez dywany, aż po szczeliny i zakamarki. Dzięki precyzyjnemu systemowi nawigacji laserowej SoF LiDar, robot inteligentnie mapuje pomieszczenia, optymalizując trasy sprzątania i unikając zbędnego powtarzania przejazdów.

Dreame Mova M1 wyposażony został w funkcję mopowania – robot potrafi jednocześnie odkurzać i myć podłogę. Na pokładzie znalazł się zbiornik na wodę o pojemności 220 ml, co w połączeniu z inteligentnym dozowaniem, zapewnia optymalne nawilżenie mopa i skuteczne usuwanie nawet uporczywych plam. Konstrukcja Dreame Mova M1 jest niezwykle smukła – jego wysokość to zaledwie 7,6 cm, dzięki czemu daje radę wjechać pod większością mebli i oczyszczać także trudno dostępne miejsca

Czytaj też: Kompaktowy, wydajny i inteligentny. Taki właśnie jest robot sprzątający Dreame Mova M1

Do sterowania działaniem robota służy intuicyjna aplikacja mobilna, która umożliwia zdalne sterowanie, planowanie harmonogramów sprzątania, monitorowanie postępów pracy oraz dostosowywanie trybów czyszczenia do indywidualnych potrzeb. Długi czas pracy na baterii, wynoszący do 150 minut, pozwala na jednorazowe posprzątanie nawet dużych powierzchni bez konieczności doładowywania. Poziom hałasu urządzenia to zaledwie 51 dB, nie jest to zatem urządzenie uciążliwe podczas codziennej pracy.

Dreame Mova M1 dostępny jest w sklepie internetowym Biedronka, w promocyjnej cenie 639 zł i jak twierdzi porównywarka cen Ceneo, jest to w tej chwili najlepsza dostępna oferta na ten model.