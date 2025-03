ROG Ally X bije Steam Deck! A wszystko dzięki najnowszej wersji SteamOS

Powiadają eksperci, że stworzony przez Valve system SteamOS mógłby zdziałać cuda, gdyby trafił na tradycyjne urządzenia przenośne oparte na systemie WindowsOS. Póki co jest on na innych przenośnych maszynkach do grania i jak się okazuje – po ostatniej aktualizacji zyskały one potencjał.

SteamOS na ROG Ally X – to jest to!

Niedawno pewien youtuber uzyskał na swoim ROG Ally X wydajność ok. 5% lepszą niż na Steam Decku, ale teraz na kanale ETA Prime pojawiło się inne porównanie. Przy wykorzystaniu handheldu firmy Asus osiągnięto aż 20% większą wydajność niż miał ją Steam Deck, a co ważne – przy tym samym TDP. Domyślnie SteamOS 3.8 nie oferuje kontroli nad zakresem TDP w ROG Ally X, ale ETA Prime użyło wtyczki o nazwie “SimpleDeckyTDP’. Za jej pomocą odblokowano zakres TDP wynoszący od 4W do 40W – a przypomnę, że standardowo handheld działa przy 18W.

Ponieważ Steam Deck może działać tylko w trybie do maksymalnie 15 W, ETA Prime zagrało fair i również ograniczyło ROG Ally X do 15 W. Jak widać na poniższym klipie, w wielu produkcjach odnotowano dzięki temu ok. 10% wzrostu, ale w niektórych tytułach byłot o nawet 20%! Jakich konkretnie? Choćby przy Cyberpunku 2077 osiągnięto 53 fps w porównaniu z 44 fps na Steam Decku.

W innych tytułach również było dobrze. Przy Black Myth: Wukong oraz Shadow of the Tomb Raider różnica na korzyść ROG Ally X wynosiła odpowiednio 12% oraz 10%. Jeśli chodzi o wydajność przy wyższym TDP, ETA Prime nie pokazało, jak duże wzmocnienie można uzyskać na ROG Ally X przy użyciu trybu 40 W, ale na pewno będzie ono znacznie wyższe niż to, co widzieliśmy przy 15 W.

Na ROG Ally X można grać przy nawet 60 fps dzięki technikom skalowania i generowania klatek, przy jednoczesnym korzystaniu z dłuższego czasu pracy baterii 80 Wh. Dlatego najlepszy – być może – wciąż przed nami. Gracze preferujący zabawę mobilną powinni być zachwyceni.